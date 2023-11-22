О том, что разработчики Immortals of Aveum обсуждают с Microsoft и Sony добавление игры в подписочные сервисы, рассказал глава Ascendant Studios Брет Роббинс.

2023 год был огромным годом для игр, и хотя это, бесспорно, хорошо для потребителей, это привело к тому, что целая куча различных игр отошла на второй план. Одной из таких жертв стали Immortals of Aveum - дебютный проект Ascendant Studios. Несмотря на то, что ему не удалось привлечь аудиторию, игра, похоже, получит второй шанс на успех на Xbox Game Pass и PlayStation Plus.

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В интервью, проведенном WindowsCentral, Брет Роббинс – гендиректор игровой студии Ascendant Studios – затронул ряд тем, включая промежуточный запуск Immortals of Aveum, увольнения в студии и последнее обновление игры.

Интересно, что Роббинса спросили, попадет ли Immortals of Aveum в конечном итоге на Xbox Game Pass или PlayStation Plus, и помогло бы это, если бы релиз состоялся в один день на этих сервисах.

«Безусловно, эти сервисы дают нам более широкую воронку продаж. Игрой может заинтересоваться больше геймеров, это всегда хорошо. Да, мы разговариваем с ними о размещении игры на обоих этих сервисах. У нас пока нет даты, но я почти уверен, что это произойдет», - сказал гендиректор Ascendant Studios Брет Роббинсон.





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Не часто мы получаем объявление о включении игры в сервисы подписки таким образом, и поэтому возникает вопрос, как скоро будет сделано официальное подтверждение от PlayStation или Xbox. Нам придется подождать и посмотреть.