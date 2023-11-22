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devchidable
ASRock анонсирует материнскую плату TRX 50 WS для Ryzen Thread ripper серии 7000
ASRock представила материнские платы на платформе WRX90 WS EVO и TRX50 WS для новых процессоров AMD Threadripper 7000.

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Производитель материнских плат компания ASRock объявила о предстоящем выпуске материнской платы TRX 50 WS, разработанной для совместимости с сериями Ryzen Threadripper 7000 и Ryzen Threadripper PRO 7000 WX. Выход этой материнской платы для рабочей станции на рынок ожидается в середине декабря 2023 года, подробности о ценах пока не сообщаются.

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 Эта материнская плата примечательна своими серверно-ориентированными интерфейсами хранения данных, включая опции SlimSAS и MCIO. TRX50 WS спроектирован с использованием надежной схемы питания, состоящей из 18+3+3 фазной схемы питания с интеллектуальными каскадами питания 110 А (SPS) и черными конденсаторами емкостью 20 тыс. Материнская плата оснащена четырьмя охлаждающими вентиляторами внутри радиатора для улучшенного управления температурой. TRX50 WS изготовлена из высококачественных компонентов, подходящих для серверного использования, с 12-слойной печатной платой (PCB), усиленной слоем меди весом 56 гр для обеспечения стабильности и долговечности в условиях высокой производительности.

Основные технические характеристики TRX50 WS включают:

  • Четыре слота памяти DDR5-7600+, поддерживающие RDIMM/RDIMM-3DS, с максимальной емкостью 1 ТБ;
  • Возможности расширения хранилища с помощью одного слота Blazing M.2 и одного слота Hyper M.2, а также четырех портов SATA 3.0;
  • Несколько слотов расширения, включая два PCI Express 5.0 (x16), один PCI Express 5.0 (форма x4/x16), один PCI Express 4.0 (форма x4/x16) и один PCI Express 4.0 (форма x8/x16).

Для работы в сети TRX50 WS предлагает 10-гигабитную локальную сеть через Marvell AQC113, 2,5-гигабитную локальную сеть через Dragon RTL8125BG и включает Wi-Fi 6E с возможностью подключения по Bluetooth 5.2. Аудиосистема работает на чипе Realtek ALC1220, а плата выполнена в форм-факторе E-ATX и имеет размеры 305 x 277 мм.

Для получения дополнительной технической информации и обновлений о доступности заинтересованные пользователи могут обратиться к веб-сайту ASRock на странице материнской платы ASRock TRX50 WS.

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Источник: asrock.com
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