Компания G.SKILL, ведущий мировой бренд высокопроизводительной памяти и компонентов для ПК, рада представить серию разогнанных комплектов памяти DDR5 R-DIMM серии Zeta R5 Neo для новейших процессоров AMD Ryzen.

Процессоры AMD Ryzen Thread ripper серии 7000 и материнские платы с чипсетом TRX50 наконец-то представлены на рынке, а G.Skill оснащена новой оптимизированной памятью DDR5 для платформы. Новая серия G.Skill Zeta R5 Neo будет предлагать высокопроизводительные и быстрые комплекты DDR5 для новейшей платформы рабочих станций AMD.

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Это первая платформа RDIMM от американского производителя AMD, которая официально поддерживает разгон памяти, поэтому Zeta R5 Neo оснащен профилями разгона памяти AMD EXPO. Разработана на основе микросхем с ручной экранировкой и при запуске будет доступен в комплектах DDR5-6400 CL32 16 Гб x 4 и 32 Гб x 4.

К сожалению, на 22 ноября 2023 года пока нет никакой информации о ценах. По некоторым слухам, после запуска продаж будет доступно больше вариантов памяти, так что пользователи могут ожидать появления множества вариантов дополнительной емкости с различными скоростями и задержками в 2024 году.

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На данный момент G.Skill подготовила к выпуску комплекты с простыми и изящными черными, красными и серебристыми рассеивателями тепла без RGB-подсветки. Со слов разработчиков, они не будут сильно выделяться в игровой системе, комплекты памяти подойдут и для рабочих станций, где эстетика менее важна. Первые комплекты памяти Zeta R5 Neo DDR5 появятся в продаже уже в начале декабря 2023 года.