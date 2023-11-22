Студия Blizzard во время осенней распродажи Steam сделала Diablo IV полностью бесплатной на всю неделю

Если геймеры давно хотели попробовать Diablo IV или хотят привлечь к игре друзей, то сейчас хорошая неделя для этого. С 21 ноября и до 28 ноября 2023 года в Diablo IV можно играть бесплатно на платформе Steam.

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Недавно Blizzard уже проводила дни бесплатной игры на других платформах, таких как Battle.net в сети и на консолях. Теперь с появлением игры в Steam, самой популярной игровой платформе для ПК, компания Blizzard запускает еще одну бесплатную неделю.

Игрок получит полный доступ к игре, и, что еще лучше, на этой неделе Blizzard также включила ограниченное по времени повышение опыта и золота, так что геймеры смогут быстро масштабировать нового персонажа и протестировать несколько различных сборок. Blizzard ограничила максимальный уровень в бесплатной версии до 20 уровня.





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В случае если у пользователя российский аккаунт, то в любом браузере можно ввести команду «steam://install/2344520», после чего в Steam начнётся загрузка. Если пользователи все-таки решат приобрести игру после некоторого времени бесплатной игры, то они смогут приобрести ее со скидкой 40% в Steam во время осенней распродажи, которая стартовала 22 ноября 2023 года.