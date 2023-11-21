В Telegram-каналах опубликовали первые кадры массового применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО. Они поразили позиции ВСУ в районе Старомайорского.

Российская Федерация начала применять крупные и мощные кассетные боеприпасы по украинским наземным формированиям, нанося серьезный ущерб и ошеломляя киевских военных.

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Ведущие российские и украинские Telegram-каналы утверждают, что это первое применение российских кассетных бомб в военное время массой 500 кг под названием РБК-500, а на видео показана массивная цепочка одновременных взрывов на большом участке украинской сельской местности на юге Донецка.

Бомба была сброшена с воздуха, постоянное применение этого боеприпаса может привести к массовым потерям украинских военнослужащих на их позициях или плацдармах, как только они будут идентифицированы с помощью воздушного или наземного наблюдения.





Хотя в материалах на 21 ноября 2023 года не уточняется, можно сделать обоснованное предположение, что РБК-500 были сброшены с истребителя-бомбардировщика Су-34. Неизвестно, присоединяется ли он к комплекту планирующих бомб Universal Module for Planning and Correction (UMPC). UMPC также управляет российскими сбрасываемыми бомбами ФАБ-500.

На видео были показаны кадры с воздушного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), на которых видны три крупных цепных взрыва. Во многих сообщениях в ведущих российских Telegram-каналах утверждается, что это село в Великоновосёлковской поселковой общине Волновахского района Донецкой области Украины под названием Старомайорское.

Это дает России некоторое тактическое преимущество на поле боя зимой, но Украина тоже использует управляемые планирующие бомбы, такие как боеприпас Joint Direct Attack производства США (JDAM), но их количество строго ограничено.

Российские планирующие бомбы позволяют Москве уничтожать украинские цели за линией фронта, не опасаясь, что РБК-500 будет сбит. Это связано с отсутствием радиочастотных излучений, которые делают его неуязвимым для систем противовоздушной обороны.

РБК-500, объединенный с UMPC, может помочь атаковать наземные позиции на обширном участке фронта протяженностью не менее 2 км (в зависимости от рельефа местности), останавливая любое скопление войск или подготовку к контратаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) . Текущие уровни производства бомбы неизвестны, но можно предположить, что Российская Федерация располагает запасами в достаточном количестве, чтобы периодически оказывать массовое воздействие на линии фронта. Однако точные подробности о том, как используется РБК-500 и его инвентаризации в Воздушно-космических силах (ВКС) России, неясны.





Сообщения поступили на фоне в основном статичной боевой обстановки на фронтах в восточной и южной Украине на 21 ноября 2023 года из-за обильных осадков, выпавших после разочаровывающих успехов Киева в его долгожданном летнем контрнаступлении. Дождливые погодные условия могут помешать обеим сторонам проводить крупномасштабные наступательные операции до полного наступления зимы.

Россия сохраняла оборонительную позицию, проводя только локальные наступательные операции с целью захвата небольших городов и улучшения своих тактических позиций. Тем не менее, она активно наносит удары по украинским позициям артиллерией как пушечной, так и реактивной, боевыми вертолетами, такими как Ка-52 «Аллигатор». Все это чередуется с ударами пехоты и беспилотников с видом от первого лица (FPV) по украинским позициям, воздушными налетами на малой высоте, истребителями Су-25.

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В 2023 году Российская Федерация не проявляла признаков какого-либо наступления. Тем не менее, она направлена на истощение украинских материальных и людских ресурсов посредством активной оборонительной позиции.