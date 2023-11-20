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За прошедшие годы игра Deep Rock Galactic стала одной из самых популярных компьютерных игр с преданным сообществом, которое всегда возвращается, чтобы копнуть немного глубже. Одна из причин, по которой сообщество поддерживает игру, заключается в том, что разработчики из студии Ghost Ship Games постоянно добавляют в игру новый контент.
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Последним патчем, который вышел в конце ноября 2023 года, улучшено качество игрового взаимодействия внутри игры, о котором пользователи просили уже довольно давно. С этим обновлением игрок теперь сможет переключать сезонный контент, а это значит, что он сможет отключать сезонные мероприятия Deep Rock Galactic в удобное для него время.
В корабле-призраке была добавлена новая система вознаграждений за обслуживание оружия, которая позволяет геймерам отслеживать свой опыт работы с каждым орудием в отдельности. Как только различные орудия наберут достаточное количество опыта, геймеры получат новые задания по покраске и модификациям. Помимо новых функций, игра Deep Rock Galactic также получила несколько настроек врагов и оружия, а также множество исправлений ошибок и изменений.
Игра Deep Rock Galactic теперь доступна на платформах PlayStation, Xbox и ПК.