Если это правда, фанатов GTA 6 это разочарует.

Согласно новому слуху, студия Rockstar Games в ходе разработки убрала важную новую функцию из GTA 6. Можно с уверенностью сказать, что Grand Theft Auto VI - самая ожидаемая игра в истории. В результате этого примерно десять лет об этом ходили бесконечные слухи. К счастью, зависимость от этих слухов наконец-то подходит к концу. В следующем месяце Rockstar Games собирается представить GTA 6, или как там в итоге будет называться следующая часть серии GTA. В преддверии этого, последние инсайды должны быть в центре внимания для пользователей, пока у них еще есть такая возможность.

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На протяжении многих лет ходили слухи, что Rockstar Games собирается внедрить в GTA 6 усовершенствованную погодную систему, невиданную ранее. И это может в конечном итоге оказаться правдой, но, согласно последним данным, от этих планов пришлось отказаться. Согласно известному источнику Rockstar Games, Rockstar Universe, экстремальная погода была отменена во время разработки. Когда это произошло, инсайдер не сообщает.

«Я слышал, что они хотели ураганы и торнадо, но почему их сократили, я не знаю! Это могут быть технические ограничения или что-то еще», - написал Rockstar Universe.

Для тех, кто не понимает, почему это может быть связано с техническими ограничениями, есть причина, по которой в большинстве игр нет погоды, а если и есть, то это очень простая ее реализация. Даже в базовой реализации это очень требовательно, особенно в отношении того, что игрок получает в результате, а это не более чем новизна. А когда дело доходит до игры в песочнице с открытым миром, где все реагирует друг на друга, внедрять различные погодные системы становится еще сложнее. Это главная причина, по которой Лос-Анджелес стал идеальным местом для съемок сериала, потому что его постоянный солнечный свет легко передать.





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Согласно большинству слухов и отчетов, действие GTA 6 в основном происходит в Вайс-Сити, вымышленном городе Майами, штат Флорида. Очевидно, что Флорида известна своими ураганами, поэтому пользователи изначально не удивились, когда студия Rockstar Games попыталась что-то реализовать в этом духе, но это легче сказать, чем сделать. Тем не менее, это будет самая дорогая игра, когда-либо созданная.