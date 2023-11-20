Китай рассматривает космос как жизненно важную площадку для противодействия влиянию США.

Согласно сообщениям, разведка США публично выразила опасения по поводу того, что Китай потенциально опередит Соединенные Штаты в гонке за отправкой людей на Луну и созданием лунного форпоста.

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Вашингтон и Пекин активно конкурируют за преимущество в плане стратегического позиционирования и привлечения международных партнеров в гонке за исследованием и развитием лунной базы. Однако официальные лица США на ноябрь 2023 года все больше обеспокоены тем, что быстрые темпы продвижения Китаем своей космической программы могут предоставить ему ключевое преимущество перед Соединенными Штатами.

Представители разведки США открыто признали свое удивление быстрыми успехами Китая в его космической программе, в частности быстрым строительством орбитальной космической станции. Официальные лица теперь с уверенностью утверждают, что Китай находится на пути к достижению основных лунных вех, планируя высадить людей на Луну и создать постоянную базу на южном полюсе Луны к концу этого десятилетия.

Это откровение пришло, когда НАСА отложило выполнение своих основных задач в рамках аналогичных начинаний. В июне 2023 года НАСА выразило обеспокоенность по поводу готовности лунного модуля Starship компании SpaceX к миссии Artemis 3, которая должна стать первой миссией по возвращению американцев на Луну к концу 2025 года. В то время космическое агентство США указало, что сроки выполнения миссии могут быть перенесены с декабря 2025 года на более поздний срок в 2026 году. В результате амбиции Соединенных Штатов по созданию постоянного аванпоста человека на Луне примерно к 2030 году могут столкнуться с задержками.

«Не так давно Китай заявил, что намерен приземлиться к 2035 году. Так что эта дата становится все ближе и ближе. Я очень серьезно отношусь к тому, что Китай находится в отчаянной гонке за то, чтобы добраться до Луны», - сказал директор НАСА Билл Нельсон.

Представитель американской разведки подчеркнул, что Китай рассматривает космос как важнейшую арену для противодействия влиянию США. Чиновник подчеркнул, что Китай не стремится стать доминирующей космической державой только в 2020-х годах, но стремится установить господство на протяжении всего 21 века, аналогично позиции США в 20 веке.

Продолжающаяся космическая гонка знаменует собой первое крупное глобальное соревнование между мировыми державами после окончания холодной войны, открывая новую эру исследований, которая потенциально может подтолкнуть людей к полетам, превосходящим достижения программы «Аполлон» пятидесятилетней давности.

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Рынок ракет-носителей становится решающим фактором, влияющим на успех космических исследований, будь то на Луне, Марсе или за их пределами. Эффективность этапа запуска становится ключевым фактором, определяющим коммерческую жизнеспособность, технологический прогресс и наращивание потенциала космических средств за пределами Земли.