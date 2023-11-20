Компания Netflix анонсировала новую экшен-комедию Obliterated от создателей сериала Кобра Кай.

Студия Netflix выпустила новый клип из своего предстоящего экшн-сериала «Уничтоженные» от создателей Кобра Кай Джона Гурвица, Хейдена Шлоссберга и Джоша Хилда.

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Сериал «Уничтоженный» в жанре боевик-комедия, рассказывает историю элитной команды спецназа, которая противостоит смертельной угрозе. После их праздничной вечеринки, наполненной выпивкой, наркотиками и сексом, в Лас-Вегасе, команда обнаруживает бомбу, которую они решают обезвредить, но спустя некоторое время они обнаруживают, что она была поддельной. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения команда должна бороться со своими недостатками, преодолеть свои личные проблемы, найти настоящую бомбу и спасти мир.





В сериале снимаются Ник Зано, Шелли Хенниг, Томас Хауэлл, Кими Ратледж, Паола Лазаро, Терренс Террелл, Элисон Горске и Юджин Ким.

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Первый сезон «Уничтоженных» состоит из восьми серий, и все они выйдут на Netflix 30 ноября 2023 года.