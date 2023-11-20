Этот шаг ставит Tata Group в число элитной группы мировых производителей iPhone.

Компания Tata Group объявила о приобретении Wistron, что делает Tata Group первой индийской компанией, производящей Apple iPhone в Индии. Сделка будет завершена после получения необходимых разрешений регулирующих органов.

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Tata Group подписала соглашение с SMS InfoComm и Wistron для приобретения доли. После покупки подразделения Wistron, Tata Group намерена расширить свою деятельность, включив в нее полную сборку iPhone в Индии. Это сделает ее первой индийской компанией, присоединившейся к элитной группе производителей iPhone по всему миру, в которую входят Foxconn, Pegatron, Luxshare и теперь уже Wistron. Завод Wistron расположен недалеко от Бангалора, индийской Силиконовой долины.

Генеральный директор и управляющий директор Tata Group Рандхир Тхакур рассказал о том, что подписание соглашения о покупке акций для приобретения Wistron является важной вехой для компании. Индустрия электронных производственных услуг в Индии готова к росту, учитывая сильную поддержку со стороны правительства, и Tata Group рады участвовать в этой истории роста.

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В посте на платформе X в начале ноября 2023 года аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что Tata Group в сотрудничестве с Foxconn и Pegatron начнет предварительный процесс производства iPhone 17, выпуск которого намечен на 2025 год, уже во второй половине 2024 года. Это событие рассматривается как значительный шаг в продолжающихся усилиях компании Apple по диверсификации своей цепочки поставок за пределы Китая.