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Россия запускает в зону СВО новый беспилотник-камикадзе, который значительно дешевле «Ланцета»
Российские войска получили первую партию новых беспилотников «Скальпель».

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Всего через несколько дней после того, как Россия объявила, что прекращает экспорт своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZALA Ланцет, которые показали исключительные характеристики на специальной военной операции на Украине. Российские войска на передовой начали использовать совершенно новый беспилотник «Скальпель», который является более дешевым аналогом «Ланцета».

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Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило 18 ноября 2023 года о том, что российские подразделения начали применять новый боеприпас «Скальпель» в так называемой зоне спецоперации. Сообщается, что российские военнослужащие отметили отличную управляемость и простоту эксплуатации одноразового беспилотника.

Платформа проектировалась как менее дорогая версия известного российского беспилотника-камикадзе «Ланцет», производимого дочерней компанией концерна «Калашников» ZALA. Производитель отметил, что было несколько областей, где скальпель не дотягивал по сравнению с ланцетом. Тем не менее, эти недостатки у устройства были понятны, учитывая значительно более низкую стоимость беспилотника «Скальпель».

Один беспилотник «Скальпель» стоит 300 тыс. руб., не включая стоимость полезной нагрузки. В конструкторском бюро «Восток» подчеркнули, что «Скальпель» существенно отличается от «Ланцета» тем, что у него есть механизм захвата цели и камера.

Внедрение беспилотника состоялось через два месяца после того, как конструкторское бюро «Восток» провело испытательные полеты совершенно новой многоцелевой платформы одноразового использования в начале сентября 2023 года. В то время производитель сообщил, что беспилотник предназначался для ведения боевых действий на Украине и поступит в массовое производство к октябрю 2023 года.

Платформа «Скальпель» предназначена для оснащения различными боеголовками для выполнения различных задач. Конструкция универсальна, насколько это возможно. Отсек полезной нагрузки выполнен диаметром 125 мм и длиной 650 мм с расчетом на то, что каждый блок будет самостоятельно решать, какую боеголовку развернуть, исходя из своих возможностей. Платформа включает в себя фиксированную полезную нагрузку в 5 кг, взлетный вес в 10,5 кг, крейсерскую скорость в 120 км в час и дальность полета в 40 км. Некоторые компоненты «Скальпель» иностранного производства, но в значительной степени это российский продукт. Платформа отличается компактными размерами при таком весе полезной нагрузки, максимальной энергоэффективностью и простотой изготовления и использования.

В условиях продолжающегося конфликта атаки дронов-камикадзе стали важным компонентом российских рейдов. Несмотря на сообщения в украинских СМИ о том, что Россия быстро истощает свои запасы ударных беспилотников, ежедневные атаки проходят и по сей день.

В октябре 2023 года Соединенные Штаты внесли в черный список дюжину российских компаний, оказывающих поддержку российским военным беспилотными летательными аппаратами, которые могут быть использованы для оказания помощи России при ведении специальной военной операции. Кроме того, Вашингтон также ввел санкции в отношении 130 организаций в Китае, Турции и ОАЭ, обвиняемых в поставках компонентов, активно используемых российскими военными. Этот шаг был направлен на сокращение лазеек в важнейших цепочках поставок, используемых Российской Федерацией для закупок запчастей, которые она не может напрямую поставлять с рынка из-за западных санкций.

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Благодаря этим лазейкам организации из всех трех стран могут поставлять в Россию высокоприоритетные товары двойного назначения, включая программное обеспечение для шифрования или автозапчасти, которые полезны как для военных, так и для гражданских целей. Интересно и то, что это первый случай, когда Соединенные Штаты выступили против производства российских беспилотник-камикадзе «Ланцет». Эта ситуация может ухудшиться в связи с новыми санкциями США. Это делает появление «Скальпеля» на передовой более интригующим и хоть данный беспилотник не так хорош, как «Ланцет», он дешевле и легкодоступен.

#россия #украина #сво #военные технологии #беспилотник #барражирующий боеприпас #специиальная военная операция #беспилотник-камикадзе #«ланцет» #«скальпель»
Источник: aif.ru
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