Президент России заслушал доклады о ходе СВО и ознакомился с новыми образцами военной техники

11 ноября 2023 года президент Путин посетил штаб Южного военного округа России в Ростове-на-Дону, где, среди прочих мероприятий, он осмотрел то, что, по всей видимости, было вездеходом. Верховный главнокомандующий внимательно ознакомился с новыми образцами военной техники, а также с докладами о ходе специальной военной операции.

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По данным ТАСС, одной из моделей военной техники, которую Путин осмотрел в присутствии министра обороны России генерала Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, были китайские вездеходы Desertcross 1000-3 китайской компании Odes Industries.

Штаб-квартира ODES Industry, находится в Шаньдуне, Китай. Компания имеет 30-летнее присутствие по всему миру в качестве ведущего производителя мощных спортивных двигателей и транспортных средств.

Чего до сих пор не хватало российским войскам, так это адекватной мобильности – круглогодичной, проходимой по пересеченной местности. Танки, артиллерийские орудия и РСЗО увязают во влажной земле и глубокой грязи, а квадроциклы - нет. Передвижение бронетехники и артиллерии легко отследить с помощью спутников и высоколетящих беспилотных летательных аппаратов, но квадроциклы обнаружить намного сложнее.

По мере того как поставки западного оружия будут сокращаться до минимума, украинские войска будут выдыхаться. Что еще более важно, у них закончится людской ресурс, а число граждан, которые могут быть мобилизованы, уже на ноябрь 2023 года быстро сокращается.

Боевые действия стабилизируются, и обе стороны будут укреплять свои оборонительные рубежи и все чаще прибегать к позиционной войне. В сложившихся обстоятельствах значение квадроциклов трудно переоценить. Благодаря быстрой транспортировке боеприпасов и личного состава на уязвимые позиции и быстрой эвакуации раненых они обеспечат стабильность подразделениям, развернутым вдоль линии фронта.

Российская Федерация не одобряет импорт военной техники из-за рубежа, но с начала своей специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года и последовавших за этим санкций, введенных против нее Западом, Россия проявила гибкость. Примером может служить импорт беспилотника-камикадзе Shahed 131. Очевидно, что импорт китайского автомобиля был разрешен самим президентом Путиным, и для того, чтобы это произошло, должны были быть очень веские причины.

Согласно плакату, размещенному рядом с автомобилем во время визита президента Путина, квадроцикл Desertcross 1000-3 предназначен для патрулирования и разведки, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также транспортировки материалов в сложных дорожных и грунтовых условиях. Транспортное средство, снаряженная масса которого составляет 1050 кг, может перевозить груз весом 550 кг на своем кузове и дополнительно буксировать прицеп весом 300 кг.

Грузоподъемность квадроцикла на 50% больше, чем у российского квадроцикла AM1, который был разработан для использования российскими спецназовцами, к тому же AM1 сконфигурирован для переноски и установки на него оружия, а не для перевозки грузов. Однако он может буксировать прицеп весом до 500 кг. В нем есть специальная стойка для установки автомата АК-74, гранатомета и снайперской винтовки. Открытый автомобиль без кабины, защищенной от атмосферных воздействий, не подходит для эксплуатации в зимнее время.

В России уже задействовано 537 транспортных средств Desertcross в стандартной комплектации. Военный корреспондент Александр Коц недавно поделился кадрами, на которых российские войска на Херсонском направлении используют вездеходы из Одессы. Кроме того, Россия уже заказала 1590 единиц автомобилей по индивидуальному заказу, а из них 500 единиц должны быть поставлены в декабре 2023 года и 1090 единиц - в первом квартале 2024 года. Индивидуальный вариант, заказанный Россией, представляет собой кабриолет с мягким салоном, оснащенный внутренним обогревом, передним бампером с усилителем и резиновыми накладками.





Реакция правительства США на поставку Китаем 2127 квадроциклов военного назначения в Россию в ноябре 2022 года была бы гораздо более резкой, чем сейчас. Год назад руководство США еще лелеяло иллюзии о капитуляции России, которых на ноябрь 2023 года больше нет.

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Сомнительно, что Россия приобретает квадроциклы только для стабилизации обстановки на фронте. Хотя это может быть первоначальной целью, долгосрочное намерение, скорее всего, является наступательным. Россия, возможно, решила с пользой использовать свои хорошо обученные и отдохнувшие резервы, чтобы перекроить границу с Украиной таким образом, чтобы свести к минимуму угрозу затяжной войны на истощение.