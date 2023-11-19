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За последние несколько лет Netflix предложил поклонникам несколько известных экранизаций Стивена Кинга для трансляции. Теперь еще одна экранизация, представленная на стриминговой платформе, получает похвалу от поклонников в социальных сетях.
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На платформе социальных сетей X (ранее известной как Twitter) пользователи смотрят адаптацию под названием «Телефон мистера Харригана». Фильм является экранизацией одноименного рассказа.
Премьера «Телефон мистера Харригана» на сервисе состоялась в 2022 году. Однако в то время это осталось незамеченным. На ноябрь 2023 года фильм набирает популярность, большое количество пользователей открывают для себя данную экранизацию лишь сейчас и пишут о ней в различных соцсетях, рекомендуя ее для просмотра друзьям.
Управляющий редактор RogerEbert Брайан Таллерико написал свою рецензию про «Телефон мистера Харригана», экранизация фильма должна быть нравоучительной историей для главного героя и зрителя, вопросом о том, как далеко мы готовы зайти, чтобы исправить несправедливость мира. Если бы сам мистер Харриган обладал властью, которой в конечном итоге обладает Крейг, он бы использовал ее злонамеренно, и поэтому это действительно должна быть история молодого человека, столкнувшегося с моральным затруднением по поводу того, что делать с невозможной властью.