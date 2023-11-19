Поклонники в социальных сетях хвалят фильм Стивена Кинга, который крутится на потоковом сервисе Netflix уже год

За последние несколько лет Netflix предложил поклонникам несколько известных экранизаций Стивена Кинга для трансляции. Теперь еще одна экранизация, представленная на стриминговой платформе, получает похвалу от поклонников в социальных сетях.

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На платформе социальных сетей X (ранее известной как Twitter) пользователи смотрят адаптацию под названием «Телефон мистера Харригана». Фильм является экранизацией одноименного рассказа.

Премьера «Телефон мистера Харригана» на сервисе состоялась в 2022 году. Однако в то время это осталось незамеченным. На ноябрь 2023 года фильм набирает популярность, большое количество пользователей открывают для себя данную экранизацию лишь сейчас и пишут о ней в различных соцсетях, рекомендуя ее для просмотра друзьям.





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Управляющий редактор RogerEbert Брайан Таллерико написал свою рецензию про «Телефон мистера Харригана», экранизация фильма должна быть нравоучительной историей для главного героя и зрителя, вопросом о том, как далеко мы готовы зайти, чтобы исправить несправедливость мира. Если бы сам мистер Харриган обладал властью, которой в конечном итоге обладает Крейг, он бы использовал ее злонамеренно, и поэтому это действительно должна быть история молодого человека, столкнувшегося с моральным затруднением по поводу того, что делать с невозможной властью.