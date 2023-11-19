Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Steam теперь рекомендует игрокам играть с контроллером для определенных игр
Steam теперь будет информировать геймеров об определенных играх в клиенте, которым требуется внешний контроллер для получения наилучшего игрового опыта

реклама

Последнее обновление Steam-клиента Valve теперь включает сообщение перед запуском игры, услужливо информирующее игрока о том, что для наилучшего игрового процесса ему потребуется контроллер.

реклама

Платформа Steam по-прежнему остается одной из самых популярных компьютерных игровых витрин для геймеров. Поддержка контроллеров Steam была довольно обширной, особенно учитывая то, насколько продвинутыми могут быть входные данные Steam для считывания данных с нескольких разных контроллеров. Несмотря на то, что многие геймеры предпочитают мышь и клавиатуру во время игры, некоторые геймеры по-прежнему используют контроллеры для определенных игр.

Франшиза Like a Dragon, например, дает стартовое сообщение о том, что «настоящие якудза используют геймпады», что подталкивает геймеров к использованию контроллера вместо мыши и клавиатуры, чтобы получить наилучшие впечатления. В последнем обновлении для клиента Steam теперь появилось аналогичное сообщение, появляющееся перед полным запуском игры.

Фотографии этих сообщений были опубликованы в соцсети Reddit, что некоторые пользователи оценили как новую функцию повышения качества жизни. В одном из этих постов пользователь Zperretta отмечает, как ему нравится это обновление, а игра, которая вызвала это сообщение - Rocket League. Аналогичным образом, в отдельном посте пользователя Ahac было замечено, что это сообщение появилось, когда они пытались запустить PC-порт для Marvel's Spider-Man Remastered.

Само сообщение также вызвало смех у некоторых геймеров, основываясь на откровенной формулировке. В этом приглашении упоминается, что для наилучшего взаимодействия с игрой потребуется контроллер, рекомендуется либо Xbox, Dualsense, либо любое устройство, похожее на контроллер, которое может подключаться к компьютеру геймера. Последнее особенно позабавило некоторых пользователей, поскольку они поделились историями о том, как у них было много странных или старых игровых контроллеров (например, Google Stadia controller, контроллеры 8bitdo и прочие), которые все будут работать со Steam.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Полный список игр, которые будут выводить данное сообщение, на ноябрь 2023 года не был указан. Согласно последним примечаниям к обновлению Steam, игры для которых требуются контроллеры, гарнитуры или которые поддерживают как VR, так и стандартные режимы игры, с 19 ноября 2023 года будут отображать эту информацию в клиенте, аналогично тому, как это делается на странице магазина. Большинство пользователей платформы отмечают, что это сообщение полезно для новичков в Steam.

#игры #steam #обновление #программное обеспечение #контроллеры #игровая платформа #игры с контроллерами
Источник: reddit.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Half-Life 25 лет: Valve отмечает это событие неожиданным обновлением и раздачей бесплатных игр
Half-Life стала бесплатной и получила масштабное обновление к 25-летию игры
Готическая метроидвания The Last Faith, набирает популярность в Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
15
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
3
Ремкомплект, который уронили астронавты из МКС, сейчас можно увидеть в обычный бинокль
4
Русский истребитель перехватил украинский МиГ-29 в небе ДНР
1
Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике
4
Появилась сверхлегкая мышь Keychron M3 Mini Metal Edition с ресурсом 80 миллионов нажатий
1
Airbus A340 совершил историческую первую посадку в Антарктиде
+
Генерал-лейтенант ВС РФ: САУ "Мальва" показывает прекрасные результаты на передовой СВО
+
Xiaomi 14 Pro сравнили в области фотографии с iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra
1
Red Magic 9 Pro выйдет с игровым чипом Red Core R2 Pro собственной разработки
+
Игровой мир GTA 6 будет в три раза больше, чем в GTA 5
+
Поставщики оборудования для производства микросхем сообщают о выросших продажах в КНР
+
Россия движется в сторону отказа от процессоров AMD и Intel, и к переходу на Loongson
8
В России построят завод по производству целлюлозы из мискантуса
+
Deadpool 3 выйдет в прокат 26 июля 2024 года
+
Инновационное горючее для атомных станций будущего создают на Белоярской Атомной Электростанции
+
Астрономы выяснили, почему некоторые планеты уменьшаются в размерах
+
ВС РФ выбили ВСУ из поселка Нива и сузили горлышко Авдеевского котла
2
В России модифицировали основной разведывательный дрон серии «Орлан»
+
В Швейцарии создали процессор, которому не нужна оперативная память
1

Популярные статьи

Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
11
Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года
3
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
4
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
10
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
4
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
1
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
33
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
5
Почему доллар США – это финансовая пирамида, а Биткоин спасёт нас от краха американской империи
9

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
11:54
Дурачки — это те, кто верит в так называемый ИИ.
Искусственный интеллект поможет школьникам Подмосковья сдать ЕГЭ по информатике
Kira625
11:43
Ну так отдайте им один штат под их собственное государство
Инвесторы OpenAI выступили с требованием вернуть Альтмана
Шухрат Рузибадалов
11:33
Не кто не пересядет на это говнище, судя как у нас идут технологии вперёд то до 10нм дойдем только в 2030г и то не факт Да и никому нахер не нужен ваш линь, люди хотят пользоваться полноценно ось, про...
Россия движется в сторону отказа от процессоров AMD и Intel, и к переходу на LoongArch
Антон Тополюк
11:30
Я одного не пойму 2.6 тысячи или 2600000 человек уволят?
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Дмитрий Лавренов
11:29
Из-за этих запретов 4080 подорожала на 30%, а 4090 на 40%, 4к гейминг убили (
NVIDIA раскритиковали за бездуховность — компания продолжает вооружать Китай ускорителями вычислений
Митюнин Сергей
11:25
Вы фашисты получили то ,что заслужили.
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Вадим Маракулин
11:23
О я помню фотоплёнку BASF она была в продаже в СССР в 1980-ые годы, я в школьные годы пробовал фотографировать и сам проявлял и покупал на мамины деньги этот самый BASF, времена фотоэмульсии почти про...
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Михаил Велигура
11:23
И как давно у нас 970я делает 1060ю ?
Встроенная графика мобильных процессоров Core Ultra на базе Meteor Lake догнала GeForce GTX 1060
Китя.
11:22
Еще скажи что победите.
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
apvur
11:22
мусор
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем