Steam теперь будет информировать геймеров об определенных играх в клиенте, которым требуется внешний контроллер для получения наилучшего игрового опыта

Последнее обновление Steam-клиента Valve теперь включает сообщение перед запуском игры, услужливо информирующее игрока о том, что для наилучшего игрового процесса ему потребуется контроллер.

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Платформа Steam по-прежнему остается одной из самых популярных компьютерных игровых витрин для геймеров. Поддержка контроллеров Steam была довольно обширной, особенно учитывая то, насколько продвинутыми могут быть входные данные Steam для считывания данных с нескольких разных контроллеров. Несмотря на то, что многие геймеры предпочитают мышь и клавиатуру во время игры, некоторые геймеры по-прежнему используют контроллеры для определенных игр.

Франшиза Like a Dragon, например, дает стартовое сообщение о том, что «настоящие якудза используют геймпады», что подталкивает геймеров к использованию контроллера вместо мыши и клавиатуры, чтобы получить наилучшие впечатления. В последнем обновлении для клиента Steam теперь появилось аналогичное сообщение, появляющееся перед полным запуском игры.

Фотографии этих сообщений были опубликованы в соцсети Reddit, что некоторые пользователи оценили как новую функцию повышения качества жизни. В одном из этих постов пользователь Zperretta отмечает, как ему нравится это обновление, а игра, которая вызвала это сообщение - Rocket League. Аналогичным образом, в отдельном посте пользователя Ahac было замечено, что это сообщение появилось, когда они пытались запустить PC-порт для Marvel's Spider-Man Remastered.

Само сообщение также вызвало смех у некоторых геймеров, основываясь на откровенной формулировке. В этом приглашении упоминается, что для наилучшего взаимодействия с игрой потребуется контроллер, рекомендуется либо Xbox, Dualsense, либо любое устройство, похожее на контроллер, которое может подключаться к компьютеру геймера. Последнее особенно позабавило некоторых пользователей, поскольку они поделились историями о том, как у них было много странных или старых игровых контроллеров (например, Google Stadia controller, контроллеры 8bitdo и прочие), которые все будут работать со Steam.

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Полный список игр, которые будут выводить данное сообщение, на ноябрь 2023 года не был указан. Согласно последним примечаниям к обновлению Steam, игры для которых требуются контроллеры, гарнитуры или которые поддерживают как VR, так и стандартные режимы игры, с 19 ноября 2023 года будут отображать эту информацию в клиенте, аналогично тому, как это делается на странице магазина. Большинство пользователей платформы отмечают, что это сообщение полезно для новичков в Steam.