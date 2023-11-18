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ОАЭ и Катар входят в список из 54 стран, которым предлагается безвизовый въезд в Китай.
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Китай расширил свои 72 и 144-часовые правила безвизового транзита для посетителей из 54 стран, причем Норвегия стала последним дополнением, по словам официального представителя Национальной иммиграционной администрации (NIA). Китайские власти разрешили безвизовый въезд в государство посетителям из этих стран, в том числе 40 из Европы, шесть из Азии и четыре из Южной Америки.
Одобренные страны теперь могут путешествовать или вести бизнес в разрешенных зонах в рамках льгот по транзитным визам, заявил представитель NIA Мао Сюй на выставке China International Travel Mart 2023 в Куньмине.
«Мы призываем туристические агентства внутри страны и за рубежом помогать большему количеству иностранцев посещать Китай в соответствии с этой политикой! К концу октября 2023 года число иностранных посетителей значительно возросло до 26,51 млн с тех пор, как Китай оптимизировал свою политику в отношении COVID-19. Туристический рынок собрал 892 представителя из 70 стран и регионов», - сказал представитель Национальной иммиграционной администрации КНР Мао Сюй.
На территории КНР 144-часовой режим действует в 20 крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Чэнду, в то время как 72-часовой режим действует в Чанше, Харбине и Гуйлине.
В мероприятии, проводимом ежегодно с 2001 года, за исключением трех лет из-за пандемии COVID-19, приняли участие министерства туризма восьми стран и туристические организации по всему миру.
Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил в видеообращении, что выставка является крупнейшим подобным мероприятием в Азии, отражающим рост регионального туризма. После отмены ограничений в Китае связанных с COVID-19, Пололикашвили ожидает, что гораздо больше посетителей последуют за ним и изучат страну в соответствии с упрощенными визовыми правилами.
Согласно китайскому брифингу, политика безвизового транзита Китая 72/144 теперь доступна гражданам из 54 стран.
25 стран Шенгенской зоны Европы:
- Австрия
- Бельгия
- Чешская Республика
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Венгрия
- Исландия
- Италия
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Словакия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
15 других стран Европы:
- Россия
- Объединенное Королевство
- Ирландия
- Кипр
- Болгария
- Румыния
- Украина
- Сербия
- Хорватия
- Босния и Герцеговина
- Черногория
- Македония
- Албания
- Монако
- Беларусь
6 стран на Американском континенте:
- Соединенные Штаты
- Канада
- Бразилия
- Мексика
- Аргентина
- Чили
2 страны в Океании:
- Австралия
- Новая Зеландия
6 стран в Азии:
- Южная Корея
- Япония
- Сингапур
- Бруней
- ОАЭ
- Катар