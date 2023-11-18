Норвегия присоединилась к ОАЭ и Катару в списке из 54 стран, которым предлагается безвизовый въезд в Китай.

ОАЭ и Катар входят в список из 54 стран, которым предлагается безвизовый въезд в Китай.

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Китай расширил свои 72 и 144-часовые правила безвизового транзита для посетителей из 54 стран, причем Норвегия стала последним дополнением, по словам официального представителя Национальной иммиграционной администрации (NIA). Китайские власти разрешили безвизовый въезд в государство посетителям из этих стран, в том числе 40 из Европы, шесть из Азии и четыре из Южной Америки.

Одобренные страны теперь могут путешествовать или вести бизнес в разрешенных зонах в рамках льгот по транзитным визам, заявил представитель NIA Мао Сюй на выставке China International Travel Mart 2023 в Куньмине.

«Мы призываем туристические агентства внутри страны и за рубежом помогать большему количеству иностранцев посещать Китай в соответствии с этой политикой! К концу октября 2023 года число иностранных посетителей значительно возросло до 26,51 млн с тех пор, как Китай оптимизировал свою политику в отношении COVID-19. Туристический рынок собрал 892 представителя из 70 стран и регионов», - сказал представитель Национальной иммиграционной администрации КНР Мао Сюй.

На территории КНР 144-часовой режим действует в 20 крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Чэнду, в то время как 72-часовой режим действует в Чанше, Харбине и Гуйлине.

В мероприятии, проводимом ежегодно с 2001 года, за исключением трех лет из-за пандемии COVID-19, приняли участие министерства туризма восьми стран и туристические организации по всему миру.

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил в видеообращении, что выставка является крупнейшим подобным мероприятием в Азии, отражающим рост регионального туризма. После отмены ограничений в Китае связанных с COVID-19, Пололикашвили ожидает, что гораздо больше посетителей последуют за ним и изучат страну в соответствии с упрощенными визовыми правилами.

Согласно китайскому брифингу, политика безвизового транзита Китая 72/144 теперь доступна гражданам из 54 стран.

25 стран Шенгенской зоны Европы:

Австрия

Бельгия

Чешская Республика

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Исландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

15 других стран Европы:

Россия

Объединенное Королевство

Ирландия

Кипр

Болгария

Румыния

Украина

Сербия

Хорватия

Босния и Герцеговина

Черногория

Македония

Албания

Монако

Беларусь

6 стран на Американском континенте:

Соединенные Штаты

Канада

Бразилия

Мексика

Аргентина

Чили

2 страны в Океании:

Австралия

Новая Зеландия

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6 стран в Азии: