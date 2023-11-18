Видеоролик о технологии, лежащей в основе этой живой кошачьей фрески в токийском районе Синдзюку, буквально взорвал интернет

Гигантский кот, смотрящий на прохожих с крыши одного из самых оживленных железнодорожных вокзалов Токио, кажется уместной данью уважения «Городу кошек» знаменитого японского писателя Харуки Мураками. Новое дополнение Японии к современным мировым интеллектуальным технологиям, похоже, оживляет подобные фантазии.

реклама

Видеоролик о чудесной технологии, лежащей в основе этой живой кошачьей фрески, буквально взорвал интернет. Видео собрало более 5 млн просмотров и около 141 тыс. лайков. Пользователи платформы Х заполонили раздел комментариев, выражая изумление реалистичным изображением кошки.

Для того чтобы еще больше продвинуть невероятного кота Синдзюку, одна из компаний Cross Space, создавших дисплей, решила провести прямую трансляцию просмотра рекламного щита на YouTube.

В Японии кошки часто ассоциировались с удачей. Вездесущая японская кошка Манэки Нэко, пожалуй, является одним из наиболее широко используемых символов фэн-шуй в современном мире. Будь то современные комиксы, такие как «Человек и его кот», знаменитые японские кошачьи святилища или народная культура, в японской культуре существует ощущение всепроникающего мистицизма и очарования кошками.





Кошка, которая бродит и мяукает на изогнутом светодиодном экране площадью 507 кв. м, по сути, отображает 3D-видео высокой четкости с 7 утра до 13 часов дня каждый день. В 2023 году разработчики добавили еще более детализированные фишки к своему проекту.

«С самого начала проектирования компания Cross Space заботились о положении и форме установки, подходящих для просмотра с площади восточного выхода станции Синдзюку, и о возможности продвижения на рынок с использованием эффектных 3D-изображений», - говорится в официальном релизе.

Рекламный щит с изображением настоящего кота, о котором идет речь, ежедневно посещают около 190 тыс. человек, поскольку он расположен недалеко от восточного выхода с оживленного железнодорожного вокзала. И это в то время, когда все большее число азиатских стран проявляют интерес к этой отрасли.