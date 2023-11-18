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ВМС Великобритании: беспилотник Mojave взлетел с авианосца в первый раз
Новый американский беспилотный летательный аппарат впервые приземлился и взлетел с авианосца во время испытаний HMS Prince of Wales у восточного побережья.

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В ходе первых в своем роде испытаний беспилотный летательный аппарат Mojave от американской оборонной компании General Atomics взлетел и приземлился на палубу британского авианосца HMS Prince of Wales у восточного побережья Соединенных Штатов. Это самый большой беспилотный летательный аппарат, когда-либо запущенный с британского авианосца.

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Контр–адмирал Джеймс Паркин, директор по разработке Королевского военно-морского флота, чья команда планировала испытание сообщил о том, что впервые дистанционно управляемая воздушная система такого размера эксплуатировалась на авианосце и за пределами Соединенных Штатов. Паркин добавил, что успех этого судебного процесса предвещает новый рассвет в том, как мы управляем морской авиацией, и является еще одним шагом в эволюции авианосной ударной группы Королевского военно-морского флота в боевую силу со смешанным экипажем и без экипажа.

Демонстрация у берегов Вирджинии показала, как самолеты пятого поколения с экипажем, такие как F-35 Lightning, могут сосуществовать с операции с современными беспилотными воздушными системами. Миссии также еще больше раскрывают возможности британских авианосцев класса Queen Elizabeth.

Недавнее испытание является частью контракта на сумму $1,5 млн, который Министерство обороны Великобритании заключило с компанией General Atomics в мае 2023 года с заявленной целью проведения испытаний/экспериментов для демонстрации пороговых возможностей беспилотного летательного аппарата с коротким взлетом и посадкой. В военном ведомстве добавили, что эксперименты повлияют на планы будущих инвестиций, а также наглядно покажут применения беспилотных летательных аппаратов.

Королевский военно-морской флот имеет 20-летний опыт эксплуатации беспилотных летательных аппаратов со своих кораблей. Существующие системы военно-воздушных сил флота, такие как Puma с ручным запуском и новый крошечный вертолет Peregrine, который поступит на вооружение в январе 2023 года. Все инструменты предназначены для проведения операций наблюдения на малой дальности, как на суше, так и на море.

Гораздо более значительный и сложный, чем летная палуба авианосцев класса Queen Elizabeth, Mojave предназначен для короткого взлета и посадки на взлетно-посадочных полосах еще короче. Ожидалось, что после недавних испытаний, General Atomics сможет продолжить программу STOL MQ-9B. Данной программой также активно интересуются нескольких европейских флотов, включая Францию, Италию и Испанию.

Компания General Atomics представила Mojave в 2021 году. Это реактивный самолет с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). Mojave может садиться вертикально, как вертолет, и взлетать на очень короткие расстояния. Это позволяет ему действовать со сложных полевых баз, расположенных недалеко друг от друга, и с целого ряда воздушных судов. Производитель хотел, чтобы футуристический беспилотник не зависел от взлетно-посадочной полосы. Было осознано, что конфигурация с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) будет слишком сложной, поэтому компания остановила свой выбор на конструкции STOL.


Хотя MQ-9 Reaper и MQ-1C Gray Eagle-ER имеют схожую авионику и системы управления полетом, Mojave выделяется своими гигантскими крыльями и устройствами повышенной грузоподъемности. По словам разработчиков, Mojave будет выполнять операции на базе авианосца, не требуя катапульты или стопорного устройства во время подъема, благодаря своим улучшенным характеристикам на коротких дистанциях.

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Размах крыльев у него 16 м. Mojave может вместить множество датчиков, включая радары с функциями формирования изображений с синтетической апертурой и комплекты разведки сигналов, коммуникационные пакеты и сенсорную башню под носом. Беспилотный летательный аппарат может нести до 16 ракет AGM-114 «Хеллфайр» или аналогичных ракет весом 1,6 тыс. кг. Mojave также может быть оснащен множеством датчиков, таких как EO/IR, SIGINT и радар с синтезированной апертурой/индикатор наземной движущейся цели (SAR/GMTI), для облегчения наземных или морских миссий.

#технологии #великобритания #hms prince of wales #беспилотный летательный аппарат #general atomics #mojave #stovl #вмс великобритании #самолет с коротким взлетом и вертикальной посадкой
Источник: news.usni.org
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