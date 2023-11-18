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devchidable
В Final Fantasy 7 Rebirth будет новый вариант динамической сложности с масштабированием уровня
Square Enix подтвердила, что в предстоящей Final Fantasy 7 Rebirth получит новый вариант динамической сложности с масштабированием уровня.

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Игра Final Fantasy 7 Rebirth представляет совершенно новый уровень сложности, который добавит новый уровень динамически настраиваемых испытаний в ремейк JRPG. Вторая часть ремейка FF7 выйдет в феврале 2024 года, и геймеры с большим нетерпением ожидают эту RPG. Издание Square Enix раскрыла множество новых подробностей перед запуском игры, включая такие вещи, как история возрождения Final Fantasy 7 на данный момент, и какие изменения следует ожидать между оригиналом и ремейком.

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Настройки сложности ремейка Final Fantasy 7 2020 года были разделены на три уровня: легкий, обычный и сложный. Простой режим давал врагам меньше здоровья, а игрок получал меньше урона. В обычном режиме все было бы немного более сбалансировано, и он был разработан для тех, кто хочет насладиться сюжетом игры и сражениями. Жесткий режим открывается после прохождения игры в любом режиме, что делает врагов сильнее, а также вносит изменения в подход игрока к ремейку Final Fantasy 7. В игре также был классический режим, который был способом сделать Final Fantasy 7 похожей на оригинальный пошаговый бой, а не на полноценную экшн-RPG. Данный режим был доступен только для обычных или легких уровней сложности. В Final Fantasy 7 Rebirth есть эти опции, а также совершенно новая.

В новом сообщении в блоге Square Enix подробно рассказывается о вариантах сложности Final Fantasy Rebirth. Это означает, что существует легкая сложность, которая предназначена для сюжетного прохождения, как в ремейке FF7, который, вероятно, будет иметь те же модификаторы, что и игра 2020 года. Нормальная сложность описывается как способная обеспечить разумный вызов для тех, кто хочет участвовать как в бою, так и в сюжете. Наконец, есть функция - динамика, которая регулирует сложность противника в зависимости от уровня мастерства игрока и описывается как лучшая для тех, кто любит острые ощущения от боя.

Динамическое масштабирование врагов напомнило некоторым фанатам другие игры, такие как Final Fantasy 8, где враги масштабировались до уровня участника. Точные детали того, как динамически настраиваются враги, были раскрыты не полностью, но многие геймеры сочли, что это может стать хорошей сменой темпа либо для игры в первый раз, либо в качестве нового режима Game Plus после победы над Final Fantasy 7 Rebirth.

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Как и в ремейке Final Fantasy 7, в Rebirth также есть возможность выбирать между классическим и активным боевым стилям. Активный режим сохраняет боевую ролевую игру Final Fantasy 7 Rebirth, предоставляя игроку полный контроль над действиями своих персонажей и позволяя разрабатывать более эффективные стратегии. Классический же режим автоматизирует действия персонажей, давая игрокам время сосредоточиться на выборе команд. Хотя на 18 ноябре 2023 года в посте не описывается сложный режим, вполне возможно, что он будет разблокирован после победы над Rebirth, что даст игрокам еще одно испытание после первого запуска.

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Источник: playground.ru
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