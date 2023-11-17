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Полиция Дубая демонстрирует передовое оборудование на Dubai Airshow 2023
Полиция Дубая внедряет умные технологии, сводя преступления к нулю

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Полиция Дубая заняла центральное место в день открытия авиасалона Dubai Airshow 2023, продемонстрировав огромный ассортимент ультрасовременного оборудования.

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Официальный аккаунт полиции Дубая на платформе X (ранее Twitter) стал виртуальным шлюзом для энтузиастов и широкой публики, предлагая эксклюзивный доступ к витрине высоких технологий.

В видеоролике, опубликованном полицией Дубая, освещены критические моменты первого дня участия полиции Дубая в престижном мероприятии. На видео видны различные транспортные средства от Audi RS e-tron GT до продвинутого вертолета и ультрасовременных беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительное ведомство страны подчеркивает стремление полиции оставаться на переднем крае инноваций.

Полиция Дубая опубликовала заявление, в котором говорится, что генерал-лейтенант Абдулла Халифа Аль Марри, главнокомандующий полицией Дубая, посетил стенд полиции Дубая на авиасалоне Dubai Airshow 2023. Во время своего визита Аль Марри осмотрел M02, инновационный беспилотный автомобиль, разработанный Департаментом исследований и разработок полиции Дубая.

Интеллектуальная патрульная машина M02, разработанная для использования местным сообществом, включает в себя передовые технологии искусственного интеллекта, такие как распознавание лиц, номерных знаков и подозреваемых, анализ поведения, обнаружение движения, а также возможность идентифицировать и анализировать подозреваемых лиц. M02 может работать непрерывно в течение 15 часов и оснащен камерой высокой четкости с обзором на 360 градусов и датчиками, позволяющими транспортному ИИ ориентироваться в окружающей обстановке.

Кроме того, на выставке полиции Дубая был представлен вертикальный самолет итальянского производства AW 139, предназначенный для обеспечения безопасности, управления дорожным движением, спасательных операций и жизненно важных транспортных операций. AW 139 облегчает оперативное обеспечение безопасности населения, а также быстрое развертывание и спасательные операции с использованием крана. Этот универсальный самолет оснащен для выполнения различных задач, включая санитарную авиацию, перевозку специализированных бригад и поисково-спасательные операции, обеспечивая оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Примечательно, что AW 139 также используется для перевозки VIP-персон, благодаря большой дальности полета, высокой скорости и современным камерам для прямой трансляции в командно-диспетчерский пункт полиции Дубая. Он также оснащен инструментами и приспособлениями для медицинской транспортировки, что повышает его эффективность при операциях, требующих вертолетной поддержки.

Полиция Дубая отличилась как инициативное подразделение по внедрению передовых технологий в правоохранительные органы. Эта конференция, обычно проходившая вдали от глаз общественности, позволила получить редкое представление о множестве инструментов, доступных на ноябрь 2023 года правоохранительным органам. Представленные технологии включали в себя передовые системы наблюдения с расширенными возможностями, что делало обнаружение более убедительным, и от него было сложнее уклониться.

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У полиции Дубая есть уникальный и причудливый способ обеспечения правопорядка. Они известны тем, что хорошо справляются со своей работой, используя высокотехнологичные средства наблюдения. Однако, когда дело доходит до патрульных машин, лишь горстка полицейских сил во всем мире, вероятно, может соперничать с впечатляющим автопарком, находящимся в распоряжении полиции Дубая.

#технологии #полиция #оаэ #дубай #dubai airshow 2023 #объединенные арабские эмираты #правоохранительные органы
Источник: nytimes.com
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