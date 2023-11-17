20 ноября 2023 года PlanetSide 2 исполняется 11 лет!

Юбилейное обновление от 15 ноября 2023 года вносит изменения в базы в Ошуре, разработчики вернули функциональность инструментов медика, а у MAX есть новая тематическая броня из жеод и кристаллов, а также многое другое.

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В качестве подарка для геймеров, разработчики внедрили для них бонусы:

Двойной опыт для всех игроков - 17, 18, 19, 20 ноября 2023 года.

Двойной опыт для участников из альянсов - 24, 25, 26 ноября 2023 года.

Внедрили забавный набор косметики на тему минералов и кристаллов для наборов в игре к юбилею. Каждый уровень комплекта содержит все, что находится на уровне ниже, а также некоторые дополнительные вкусности.





PlanetSide 2 - это бесплатный MMO-шутер от первого лица с эпическими сражениями, мало чем отличающаяся от CCP Dust 514. Игра — это праздник экспансионистского конфликта. Трем фракциям поручено захватить жизненно важные объекты, разбросанные по четырем континентам. У каждого объекта есть контрольная точка, которую необходимо захватить и удерживать в течение заранее определенного периода времени. Армии фракций могут захватывать только объекты, касающиеся регионов, которые они уже контролируют. Влияние фракции на континент в действительности может распространяться в PlanetSide 2 только по отдельным регионам и поэтапно. На видео ниже, можно ознакомиться с игровым процессом в игре и как он выглядит наглядно, а также посмотреть на качество графики в PlanetSide 2.





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Бесплатная модель PlanetSide 2 относительно элегантна и не слишком сильно наказывает геймеров, которые играют на бесплатной основе. Большинство улучшений класса нельзя приобрести за игровую валюту, а реальные деньги используются только для приобретения оружия, предметов роскоши и повышения опыта или ресурсов. Почти все улучшения, включая оружие, приспособления и классовые привилегии, можно разблокировать, играя в игру в обычном бесплатном режиме.