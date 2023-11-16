Компания Apple выпустила специальное издание Apple Music Classical для iPad.

В середине ноября 2023 года компания Apple выпустила обновление для приложения Music Classical, в котором теперь добавлена поддержка iPad.

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Компания Apple запустила приложение Music Classical в App Store в марте 2023 года, как приложение только для iPhone. В мае 2023 года компания добавила приложение в Google Play Store для устройств Android.

Apple уже приступила к выпуску последней версии (версия 1.1) приложения Music Classical в App Store. Эта версия поставляется с новым дизайном, оптимизированным для устройств с большими дисплеями, таких как iPad. Последняя версия поставляется с боковой панелью навигации и панелью управления воспроизведением мультимедиа.

Согласно отчету издания 9to5Mac, последнее обновление является первым крупным обновлением Apple Music Classical с момента его запуска. Все предыдущие обновления были выпусками с незначительными исправлениями ошибок.

Главное отличие Apple Music Classical от Apple Music заключается в том, что пользователи могут найти все песни классической музыки в библиотеке стандартного приложения Apple Music. Между тем, в специальном приложении Apple Music Classical внесены изменения в дизайн, оптимизированные для любителей классической музыки.

Классическое приложение также включает в себя расширенные метаданные для записей. Это включает в себя подробную информацию о композиторах и дирижерах, детальный поиск и специально подобранные плейлисты, а также рекомендации.

Классическое приложение будет доступно бесплатно для пользователей, у которых есть обычная подписка на Apple Music. С последним обновлением Apple Music Classical теперь доступна на платформы iPhone, iPad и Android.

Клиенты Apple могут слушать музыку в потоковом режиме высокого качества с частотой до 192 кГц без потерь в приложении Apple Music Classical. Однако у классического приложения есть и недостаток. Это приложение требует постоянного подключения к интернету и не позволяет пользователям загружать песни для воспроизведения в автономном режиме.

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Летом 2023 года по информации Apple, компания тесно сотрудничает с некоторыми из самых плодовитых исполнителей классической музыки в мире. Со слов разработчиков, это поможет Apple предлагать слушателям классической музыки Music Classical уникальный контент.