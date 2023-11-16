Провайдеры спутниковой связи облегчают связь между операторами связи и отдаленными сообществами по всему африканскому континенту, компании спутниковой связи предоставляют основные услуги, включая широкополосную связь, сельским и отдаленным сообществам.

Провайдеры спутниковой связи помогают телекоммуникационным операторам соединять сельские и отдаленные общины на африканском континенте.

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Устранение пробелов в подключении в сельских и отдаленных общинах является одной из главных тем в 2023 году на телекоммуникационной конференции под названием Africa Com. Одно из решений использует преимущества существующих сетей мобильной широкополосной связи за счет использования спутниковой связи для расширения зоны покрытия мобильной сети в ранее недостаточно обслуживаемых районах.

Вице-президент по глобальному бизнесу операторов мобильной связи в компании Vanu Анодж Сингх рассказал о том, что расширение зоны покрытия за счет использования обычной обратной связи — микроволновой или оптоволоконной — экономически нецелесообразно. Спутник может быть хорошей формой обратной связи, независимо от того, какой диапазон он использует, является ли он геостационарным или находится на низкой околоземной орбите. Со слов Сингха, одним из основных недостатков использования микроволновой технологии для расширения зоны покрытия является то, что антенны, использующие микроволны, должны находиться в прямой видимости друг с другом. Обычно это означает, что эти башни необходимо возводить высоко, что увеличивает стоимость строительства и сложность технического обслуживания. Другим требованием является то, что покрываемый ландшафт должен быть относительно ровным, что делает такие решения непрактичными в холмистой или горной местности. Недостатком является то, что, хотя сама технология относительно дешева, затраты на ее внедрение высоки. Время выхода на рынок также значительно увеличивается при развертывании в сельской местности.

Геостационарные спутники (ГЕО) сохраняют свое положение – как по вертикальной, так и по горизонтальной оси – в точке примерно на высоте 35 тыс. км над поверхностью Земли. Это спутники, традиционно используемые поставщиками телевизионных услуг, такими как DStv от MultiChoice и Openview от eMedia.

Проблема со спутниками ГЕО заключается в том, что, поскольку они находятся так далеко над Землей, требуется много времени, чтобы данные покинули атмосферу планеты, достигли спутника, были ретранслированы и затем достигли какой-либо другой вышки сотовой связи в другом месте на планете. Это делает ГЕО полезным для обмена текстовыми сообщениями или просмотра веб-страниц, но существенно влияет на восприятие пользователями видео звонков или потоковой передачи данных.

С другой стороны, спутники на низкой околоземной орбите могут находиться на вертикальном расстоянии от поверхности Земли, обычно где-то между 160 км и 1,6 км над поверхностью, но они движутся по горизонтальной оси и вращаются вокруг Земли с высокой скоростью. Это типы спутников, используемых Starlink от SpaceX и Kuiper от Amazon.

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Решения Vanu пользуются определенным успехом в Нигерии и других странах Западной Африки, причем Руанда также демонстрирует многообещающие результаты. В сельской местности Квазулу-Натал запущено доказательство концепции в партнерстве с компанией MTN. Решение Dalkom обеспечивает подключение отдаленных районов Сомали, в то время как его запуск в Кении был прерван из-за проблем с лицензированием.