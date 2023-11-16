Компания NEC XON расширяет доступность широкополосной связи в Южной Африке.

Интегратор информационно-коммуникационных технологий NEC XON подписала многолетнее генеральное дистрибьюторское соглашение о продаже решений OneWeb для спутниковой связи на низкой околоземной орбите (LEO) в странах Африки к югу от Сахары, включая Южную Африку.

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Соглашение охватывает услуги, оборудование, установку и обучение сотрудников NEC XON. Компания будет предлагать решения в ряде отраслей, включая телекоммуникации (для обратной транспортировки), нефть и газ, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность и государственный сектор.

«Соглашение предусматривает гарантию пропускной способности и уровня обслуживания, чтобы гарантировать клиентам скорость и качество обслуживания, которые они ожидают», - говорится в заявлении NEC XON.

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Компания OneWeb на ноябрь 2023 года принадлежит европейскому спутниковому оператору Eutelsat. Несмотря на то, что OneWeb будет конкурировать со спутниковой сетью Starlink LEO от SpaceX, компания OneWeb в большей степени ориентирован на государственные компании и заказчиков. В то время как компания Starlink позиционирует себя в основном как поставщик потребительского подключения к интернету для частных лиц.