Компания Paycorp запустила новое приложение, которое позволяет пользователям снимать криптовалюту в виде наличных в тысячах банкоматов по всей стране.

Платежная финтех-компания Paycorp запустила новое приложение, которое позволяет пользователям снимать свою криптовалюту наличными в южноафриканских рэндах примерно в 3 тыс. банкоматах по всей стране.

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Приложение под названием CryptoExpress, доступное для Android и iOS, интегрируется с различными крипто кошельками, позволяя пользователям снимать свою криптовалюту наличными в банкоматах Cash Express, обслуживаемых дочерней компанией Paycorp ATM Solutions. Вывод средств доступен для биткоина и эфира, а также для стабильных монет USD coin и tether.

Приложение CryptoExpress, использующее шифрование и надежные, многоуровневые меры безопасности, включает функцию определения местоположения банкомата, которая помогает пользователям найти ближайший банкомат Cash Express.

Для того чтобы снять наличные, пользователи конвертируют свою криптовалюту с любого криптокошелька через приложение CryptoExpress, авторизуют транзакцию в своем криптокошельке и получают пин-код ваучера на вывод средств, сгенерированный приложением. Пользователи могут использовать этот пин-код и номер своего мобильного телефона в банкомате Cash Express для получения наличных в рэндах.

«Наши банкоматы расположены в официальных и неофициальных магазинах розничной торговли, на привокзальных площадках и в гостиничных комплексах как в городских, так и в сельских районах, что делает их легко доступными для большинства южноафриканцев. Цель Paycorp - подключить больше людей к быстрому доступу к их деньгам, и, запустив CryptoExpress, мы добиваемся именно этого», - сказал генеральный директор Paycorp group Стивен Карк.

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CryptoExpress обеспечивает хеджирование транзакций по цепочке продаж криптовалют в режиме реального времени. Компания Paycorp гарантирует своим клиентам обменный курс на протяжении всей транзакции, независимо от постоянно меняющихся курсов обмена криптовалют. В отличие от биткоин-автоматов, которые облегчают блокчейн-транзакции, решение Paycorp использует большую сеть существующих банкоматов.