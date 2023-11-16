Производитель смартфонов Xiaomi подал заявку на лицензию на продажу своего первого электромобиля в Китае — седана Xiaomi SU7.

Компания Xiaomi впервые представила свой дебютный электромобиль — пятиместный седан с панорамной стеклянной крышей.

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15 ноября 2023 года в документе, опубликованном Министерством промышленности и информационных технологий Китая, сообщается о том, что будущий электромобиль, названный Beijing Xiaomi SU7, будет производиться государственной компанией Beijing Automotive. Все китайские автопроизводители должны предоставлять Министерству промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики новые модели. Публикация данных не обязательно соответствует срокам производства, но в марте 2023 года разработчики из Xiaomi сообщали о том, что электромобиль будет официально запущен в первой половине 2024 года.

Один из крупнейших китайских брендов бытовой электроники присоединяется к другим технологическим фирмам, таким как китайский конгломерат Huawei, в продвижении и разработке электромобилей. Предложения от разработчиков становятся все более технологичными, а такие функции, как голосовое управление и программное обеспечение для ассистирования вождению, пользуются популярностью у водителей во всем мире.

Китайский автомобиль Beijing Xiaomi SU7 может похвастаться элегантным внешним видом и датчиком LiDAR в верхней части лобового стекла, который позволяет водителям лучше управлять дорожными условиями, наслаждаясь при этом его изысканным внешним видом. Автомобиль имеет вес 2,66 тонны и максимальную скорость 265 км/ч. Электромобиль питается от батарей разработанной компанией BYD с современной технологии Amperex.

Электромобиль под брендом Xiaomi является важнейшим звеном в плане компании по созданию всеобъемлющей экосистемы для своих клиентов. Разработчики компании на ноябрь 2023 года уже обновили операционную систему для смартфонов и другой бытовой техники, включив в ОС электромобили для того, чтобы пользователи могли управлять всеми типами продуктов компании Xiaomi на единой платформе.

Beijing Xiaomi SU7 войдет во все более конкурентоспособный автомобильный сектор Китая. Лидер рынка BYD выпускает множество новых моделей, как и более мелкие производители электромобилей, такие как Li Auto, Geely Automobile Holdings и ее люксовый бренд Zeekr. Компании Volkswagen и Xpeng планируют как минимум две новые модели под маркой VW для Китая, первая должна появиться в 2026 году, в то время как Stellantis заключила сделку с китайским разработчиком Zhejiang Leapmotor Technology для производства своих авто.

Китайский рынок был втянут в ожесточенную ценовую войну в 2023 году, после того как компания Tesla снизила цены на весь свой ассортимент, вынудив конкурентов последовать их примеру.