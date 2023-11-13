«Ростех» заявил о начале подготовки к производству первых образцов новых российских истребителей Су-75 Checkmate.

Россия приступила к разработке основы для производства истребителя-невидимки Су-75 Checkmate, что стало решающим шагом в процессе производства ее одномоторного истребителя пятого поколения. Объявление об этой разработке было сделано 13 ноября 2023 года пресс-службой госкорпорации «Ростех», российской государственной организации по производству вооружений, в преддверии выставки Dubai Airshow 2023.

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Россия официально представила Су-75 Checkmate во время Московского авиасалона 2021 года. Впоследствии Москва впервые продемонстрировала легкий тактический самолет на международной арене на авиасалоне в Дубае в 2021 году. По данным «Ростеха», с тех пор ведутся работы по уточнению стоимости проекта, внедрению индивидуальных технических решений и сбору отзывов потенциальных заказчиков. Предпринятые усилия привели к внесению изменений в проект, включая корректировку сроков первого полета. Конструкторская документация была передана производителю, что ознаменовало начало подготовки к производству первоначальных образцов. Внесенные изменения повысили конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественных одномоторных самолетов. Кроме того, эти корректировки снизили технические риски, связанные с его разработкой.

В июле 2023 года газета Eurasian Times сообщила, что Москва внесла изменения в первоначальную конструкцию одномоторного истребителя-невидимки Су-75 Checkmate. Истребители Checkmate отличаются своей малозаметностью, экономичной стоимостью летного часа, открытой архитектурой и высокими показателями экономической эффективности. На 13 ноября 2023 года предпринимаются усилия по изучению возможности разработки дополнительных вариантов.

Тем временем заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров ожидает потенциального представления прототипа российского легкого истребителя пятого поколения Checkmate к концу 2025 года.

С самого начала Москва активно продвигала самолет Су-75 Checkmate, чтобы привлечь потенциальных заказчиков. Во время его международного дебюта на авиасалоне в Дубае в 2021 году представители российского конструкторского бюро Сухого даже представили флаконы духов Checkmate ограниченной серии. Тем не менее, успех этого самолета на мировом рынке зависит от получения достаточных зарубежных заказов для финансирования его производства. Хотя ни одна страна открыто не взяла на себя обязательство приобрести этот истребитель, российские официальные лица последовательно утверждают, что некоторые страны проявили интерес.

В 2021 году высокопоставленный российский чиновник намекнул на якорного клиента, не раскрывая личности, указав на сосредоточенность на маркетинге в африканских странах, Вьетнаме и Индии. Более ранние сообщения указывают на то, что Россия направила приглашения странам Ближнего Востока сотрудничать в разработке передовых вооружений, уделяя особое внимание истребителю пятого поколения, созданному на базе легкого тактического самолета Checkmate.

13 ноября 2023 года Денис Мантуров подтвердил, что иностранные заказчики проявили интерес к российскому легкому истребителю пятого поколения. В проект были внесены коррективы с учетом их предпочтений. Мантуров добавил и то, что запросы заинтересованных сторон за последние два года привели к конкретным модификациям, включая изменения в компоновке, системах управления и авиационном вооружении. В дополнение к потенциальным зарубежным заказам Мантуров рассказал о продолжающихся дискуссиях о возможном сотрудничестве с иностранными компаниями по проекту Checkmate.

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Несмотря на трудности с производством Су-57 в значительных количествах для своих военно-воздушных сил, Россия планирует повторить успех истребителя пятого поколения F-35 с помощью проекта Checkmate. Российский эксперт ранее подчеркнул целесообразность сотрудничества с зарубежными странами в этом проекте, проведя параллели с подходом Lockheed Martin к F-35. Стратегия предполагает международное сотрудничество в области производства, сохранение ключевых технологий на родине при передаче определенных деталей и сборок на аутсорсинг в разные страны. Это вовлекает эти страны в производство и превращает их в рынок сбыта. Такой подход эффективно распределяет расходы и вовлекает будущих клиентов в процесс производства и закупок, что оказывается коммерчески оправданным. Что касается его потенциальных характеристик, то Су-75 Checkmate особенно привлекателен для арабского мира как легкий истребитель пятого поколения.