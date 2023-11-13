Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Ростех заявил о начале подготовки к производству образцов истребителей Су-75 Checkmate
«Ростех» заявил о начале подготовки к производству первых образцов новых российских истребителей Су-75 Checkmate.

реклама

Россия приступила к разработке основы для производства истребителя-невидимки Су-75 Checkmate, что стало решающим шагом в процессе производства ее одномоторного истребителя пятого поколения. Объявление об этой разработке было сделано 13 ноября 2023 года пресс-службой госкорпорации «Ростех», российской государственной организации по производству вооружений, в преддверии выставки Dubai Airshow 2023.

реклама

Россия официально представила Су-75 Checkmate во время Московского авиасалона 2021 года. Впоследствии Москва впервые продемонстрировала легкий тактический самолет на международной арене на авиасалоне в Дубае в 2021 году. По данным «Ростеха», с тех пор ведутся работы по уточнению стоимости проекта, внедрению индивидуальных технических решений и сбору отзывов потенциальных заказчиков. Предпринятые усилия привели к внесению изменений в проект, включая корректировку сроков первого полета. Конструкторская документация была передана производителю, что ознаменовало начало подготовки к производству первоначальных образцов. Внесенные изменения повысили конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественных одномоторных самолетов. Кроме того, эти корректировки снизили технические риски, связанные с его разработкой.

В июле 2023 года газета Eurasian Times сообщила, что Москва внесла изменения в первоначальную конструкцию одномоторного истребителя-невидимки Су-75 Checkmate. Истребители Checkmate отличаются своей малозаметностью, экономичной стоимостью летного часа, открытой архитектурой и высокими показателями экономической эффективности. На 13 ноября 2023 года предпринимаются усилия по изучению возможности разработки дополнительных вариантов.

Тем временем заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров ожидает потенциального представления прототипа российского легкого истребителя пятого поколения Checkmate к концу 2025 года.

С самого начала Москва активно продвигала самолет Су-75 Checkmate, чтобы привлечь потенциальных заказчиков. Во время его международного дебюта на авиасалоне в Дубае в 2021 году представители российского конструкторского бюро Сухого даже представили флаконы духов Checkmate ограниченной серии. Тем не менее, успех этого самолета на мировом рынке зависит от получения достаточных зарубежных заказов для финансирования его производства. Хотя ни одна страна открыто не взяла на себя обязательство приобрести этот истребитель, российские официальные лица последовательно утверждают, что некоторые страны проявили интерес.

В 2021 году высокопоставленный российский чиновник намекнул на якорного клиента, не раскрывая личности, указав на сосредоточенность на маркетинге в африканских странах, Вьетнаме и Индии. Более ранние сообщения указывают на то, что Россия направила приглашения странам Ближнего Востока сотрудничать в разработке передовых вооружений, уделяя особое внимание истребителю пятого поколения, созданному на базе легкого тактического самолета Checkmate.

13 ноября 2023 года Денис Мантуров подтвердил, что иностранные заказчики проявили интерес к российскому легкому истребителю пятого поколения. В проект были внесены коррективы с учетом их предпочтений. Мантуров добавил и то, что запросы заинтересованных сторон за последние два года привели к конкретным модификациям, включая изменения в компоновке, системах управления и авиационном вооружении. В дополнение к потенциальным зарубежным заказам Мантуров рассказал о продолжающихся дискуссиях о возможном сотрудничестве с иностранными компаниями по проекту Checkmate.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Несмотря на трудности с производством Су-57 в значительных количествах для своих военно-воздушных сил, Россия планирует повторить успех истребителя пятого поколения F-35 с помощью проекта Checkmate. Российский эксперт ранее подчеркнул целесообразность сотрудничества с зарубежными странами в этом проекте, проведя параллели с подходом Lockheed Martin к F-35. Стратегия предполагает международное сотрудничество в области производства, сохранение ключевых технологий на родине при передаче определенных деталей и сборок на аутсорсинг в разные страны. Это вовлекает эти страны в производство и превращает их в рынок сбыта. Такой подход эффективно распределяет расходы и вовлекает будущих клиентов в процесс производства и закупок, что оказывается коммерчески оправданным. Что касается его потенциальных характеристик, то Су-75 Checkmate особенно привлекателен для арабского мира как легкий истребитель пятого поколения.

#технологии #истребитель #су-75 #су-75 checkmate #военные разработки #«ростех»
Источник: bfm.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Аэрофлот» в 2023 году не получит ни одного SJ-100, зато в 2024 году авиакомпаниям поставят сразу 22
Hyundai построит новый завод по выпуску электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
2
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
+
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
8
Tom’s Hardware представила свой рейтинг лучших корпусов для ПК в 2023 году
8
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
29
Опубликован 26-ти минутный трейлер масштабной фантастической игры Squadron 42
1
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
9
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
MSI представила компанктную видеокарту RTX 4060 Aero ITX
+
Исследователи: использование соли может повысить производительность компьютера на 32%
3
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
6
Во Вселенной обнаружен крошечный двойник Млечного пути, который противоречит законам физики
2
Выход Galaxy Z FE выглядит реальным после утечки цен и сроков выпуска дешевого складного устройства
+
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
9
Samsung выпустит «самый умный» смартфон с поддержкой ИИ
+
Российская армия начала действовать более активно на Бахмутском направлении
+
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
2
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
+

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
97
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
82
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
37
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
5
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
3
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
2
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
6

Сейчас обсуждают

Китя.
14:39
То что б.у выгоднее покупать это да. но пиндеть что Core i9-9900K лучше Ryzen 5800X3D не позорься если нубик. приложил скрин с 5800х как он трахает 11900к. а про 9900K вообще даже и речи нет.
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
si-cat
14:33
"..Также, как вариант, можно снять одну-две боковые стенки и/или верхнюю крышку корпуса, что может положительно сказаться на охлаждении процессора и видеокарты..." А нафига тогда эта полуметровая фигн...
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
Апшеронский скакел
14:31
Чуть слабее был 3700х, примерно на 10 ФПС отставал от 9900,но ту сумму, что просили за 9900... Да ну его нафиг этот 9900
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Апшеронский скакел
14:29
Звиздаболы, ничего он уже не тянет
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Drunk Axxturel
14:29
факт
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
Апшеронский скакел
14:28
9900 уже конченные днище
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
si-cat
14:27
Ежели даже и родят - кто его купит? Будущее "херойское войско" ЕС ?? Таки папка не даст :)))
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
si-cat
14:24
"В последнее время видеокарт AMD почти не осталось в продаже.." Ситюк - далеко не вся Россия. У конкурентов вполне даже выбор - если кому захочется :)))
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Roditch
14:07
Люди на велосипедах и без документов - не были гражданами РФ. Так что сарказм неуместен.
В Финляндию запретили въезд гражданам России с помощью велосипеда
Dimkovski
14:00
В Пауке просаживается местами, при включенных лучах
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем