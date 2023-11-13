«Чудеса» вызывают неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Фильм установили новый рекорд худшего запуска за 15-летнюю историю кинематографической вселенной Marvel.

Последняя картина в кинематографической вселенной Marvel под названием «Чудеса», продолжает историю антирекордов студии. Фильм получил самую низкую оценку в свой дебют в кинематографической франшизе студии.

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«Чудеса» дебютировал и собрал внутри США $47 млн, что сделало кинокартину самой худшим кассовым сбором за всю историю MCU на 13 ноября 2023 года. Этот показатель значительно ниже, чем у первого фильма «Человек-муравей», который заработал $57,2 млн в 2015 году, и даже у «Невероятного Халка» с Эдвардом Нортоном в главной роли, который принес $55,4 млн в 2008 году.

Как сообщило издание Deadline, Marvel Studios действительно попыталась в последнюю минуту подтолкнуть «Чудеса» к появлению звезды Бри Ларсон на The Tonight после забастовки актеров SAG-AFTRA, но их попытки не сработали. Фильм также получил посредственные отзывы, по информации Deadline, фильм считается катастрофическим результатом для фильмов Marvel Studios с бюджетом в $200 млн.

Существует несколько теорий относительно того, почему фильм «Чудеса» не так хорошо идет в прокате. В то время как некоторые полагают, что, возможно, существует усталость от супергероев, другие же склоняются к тому, что в последние годы Marvel сильно полагалась на Disney Plus. Учитывая, что было выпущено так много шоу, включая «Мисс Марвел», которые напрямую связаны с событиями их блокбастеров, это могло бы объяснить, почему фанаты не проявляют интереса. В конце концов, не у всех есть время полностью погрузиться в телесериал, чтобы подготовиться к кинематографической вселенной.





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Кассовые сборы и отзывы критиков о фильме «Чудеса» вполне могут означать перемены для Disney. И на данный момент у них, безусловно, есть время во всем разобраться. Есть только один фильм MCU, выход которого запланирован на 2024 год — и это «Дэдпул 3». Конечно, причина в забастовке актеров SAG-AFTRA, но это, безусловно, даст Marvel Studios и Disney удобное время для переосмысления своей стратегии выпуска. Особенно когда они начинают переориентироваться на автономные проекты Disney Plus, такие как Echo. К тому же, на 13 ноября 2023 года уже стало известно о том, что голливудские актеры из SAG-AFTRA заключили предварительное соглашение со студиями в начале ноября.