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Популярный анимационный сериал «Аватар: Последний маг воздуха» адаптируется для показа вживую. Студия Netflix выпустила первый тизер-трейлер предстоящего сериала.
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«Повелитель стихий» ранее был адаптирован под фильм в 2010 году Найтом Шьямаланом. Экранизация была высоко оценена поклонниками и критиками, причем многие сочли ее уступающей мультсериалу. К счастью, студия Netflix была гораздо более осторожна с этой итерацией, и фанаты реагируют довольно хорошо.
По информации ряда американских кинокритиков, визуальные эффекты, безусловно, выглядят великолепно, все в точности соответствует эстетике и дизайну мультсериала. Поклонники могут увидеть мистических существ, воплощенных в жизнь, и захватывающие способности магов, управляющих земными стихиями.
Сериал рассказывает о молодом воздушном кочевнике по имени Аанг, который пробуждается в мире, опустошенном войной. Вместе со своими новообретенными друзьями Соккой и Катарой он отправляется в увлекательное путешествие, чтобы занять свое законное место в качестве следующего Аватара. Очевидно, что этот сериал будет точно следовать сюжету оригинального шоу. Однако, учитывая, что это сериал с живыми действиями людей, будет интересно посмотреть, как будут интерпретированы элементы истории и фэнтези шоу.
Вот официальный тизер-трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха», который выходит на Netflix:
Актерский состав нового сериала включает Киавентио в роли Катары, Иэна Оусли в роли Сокки, Далласа Лю в роли принца Зуко и Гордона Кормье в роли Аанга.
Поклонники могут ожидать, что сериал выйдет на Netflix в следующем, 2024 году. По данным Netflix, в ближайшем будущем у пользователей будет больше информации предоставленной студией.