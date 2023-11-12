Крупнейший в мире производитель iPhone отправляется в открытый космос.

Два прототипа низкоорбитальных спутников, изготовленных компанией Hon Hai Precision Industry, более известной как Foxconn, взлетели на борту ракеты SpaceX с базы космических сил Ванденберг в Южной Калифорнии 11 ноября 2023 года.

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Спутники, разработанные совместно с Национальным центральным университетом Тайваня, имеют размер рюкзака, весят около 9 кг каждый и несут камеры, устройства связи и другое оборудование. Они предназначены для обращения вокруг Земли каждые 96 мин на высоте 520 км. Запуск спутников LEO знаменует собой ключевой момент для тайваньского производителя электроники, поскольку он диверсифицируется в новых секторах, и этот сдвиг приобретает все большую актуальность, поскольку некоторые из его устоявшихся бизнесов, таких как смартфоны и ноутбуки, испытывают трудности.

С момента прихода к власти основателя Терри Гоу в 2019 году председатель правления Foxconn Янг Лю искал пути диверсификации, сосредоточившись на электромобилях, цифровом здравоохранении и робототехнике, а также технологиях искусственного интеллекта, полупроводниках и спутниках связи. По словам Лю, ему нужно было найти что-то такое, чтобы компания смогла расти в течение следующих 10-15 лет.

Выручка Foxconn, третьего по величине частного работодателя в мире после Walmart и Amazon, как ожидается, упадет примерно на 6% в 2023 году до $192 млрд, согласно оценкам, составленным изданием Bloomberg News.

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По словам научного сотрудника Института астрономии и астрофизики Академии Синика в Тайбэе Шианг-ю Ванна, Тайвань работает над планом запуска своего первого спутника связи LEO в рамках стратегии по разработке космических альтернатив подводным кабелям, которые обеспечивают большую часть интернет-соединений острова. Еще одним направлением поддержки станет бизнес Foxconn по производству электромобилей, поскольку для них требуются технологии связи в режиме реального времени. Опыт компании в области электроники и ноу-хау, полученные при производстве смартфонов, игровых консолей и других устройств, должны помочь в этом. Эти компании могут легко переключиться на космос.