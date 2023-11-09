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Иванка Трамп стремилась дистанцироваться от сомнительных методов ведения бизнеса ее отца
Иванка Трамп признала, что работала для компании над сделками с недвижимостью, но сказала, что не участвовала в расчете собственного капитала Трампа.

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В ходе судебного процесса по гражданскому делу о мошенничестве против бывшего президента США Дональда Трампа и его семейного бизнеса в начале ноября 2023 года. Были представлены доказательства того, что Иванка Трамп выражала обеспокоенность богатством своего отца, когда он пытался купить поле для гольфа во Флориде в 2011 году.

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В судебном процессе утверждается, что Трамп и его компания завышали его чистый капитал на целых $2,2 млрд, чтобы добиться более выгодных условий финансирования, и государство добивается более $250 млн в виде штрафов и ограничений, которые могут лишить Трампа некоторых из его самых известных объектов недвижимости.

Иванка Трамп давала показания в качестве последнего свидетеля штата, стремясь дистанцироваться от сомнительных методов оценки, используемых ее отцом Дональда Трампа. Иванка признала, что работала над сделками с недвижимостью для компании, но сказала, что не участвовала в подсчете чистого состояния Трампа.

Иванка Трамп показала, что она не помнила подробностей, когда ей показали электронное письмо от федерального правительства от 2011 года, в котором выражалась обеспокоенность по поводу нарушений в финансовой отчетности Трампа. Поскольку компания предлагала перестроить старое почтовое отделение, являющееся федеральной собственностью. В конечном счете обе стороны согласились установить требование о чистом капитале в размере $2,5 млрд, хотя в 2011 году ее отец заявлял о чистом капитале в размере $4,3 млрд.

Уравновешенное и вежливое присутствие Иванки Трамп на свидетельской трибуне контрастировало с угрюмым выступлением ее брата Эрика Трампа в конце октября 2023 года и вызывающими и бессвязными показаниями ее отца 6 ноября 2023 года.

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Иванка Трамп не является ответчицей по этому делу, но генеральный прокурор Нью-Йорка обвиняет Трампа и его семейный бизнес в манипулировании стоимостью активов недвижимости, чтобы обмануть кредиторов и страховщиков и приукрасить репутацию Трампа как успешного бизнесмена. Судья уже постановил, что такое поведение приравнивается к мошенничеству, и сейчас рассматривает вопрос о том, какие наказания наложить. Дональд Трамп отрицал правонарушения и обвинил генерального прокурора и судью в политической предвзятости и вмешательстве в выборы.

#политика #бизнес #дональд трамп #выборы 2024 #бизнес в сша #иванка трамп
Источник: reuters.com
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