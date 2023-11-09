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Голливудские актеры из SAG-AFTRA заключили предварительное соглашение со студиями
Прошло шесть недель с тех пор, как Гильдия сценаристов Америки достигла предварительного соглашения и прекратила забастовку сценаристов, на несколько месяцев приостановившую работу Голливуда.

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После изнурительной 118-дневной забастовки SAG-AFTRA официально достигла предварительного соглашения о новом трехлетнем контракте со студиями, что предвещает окончание забастовки актеров в 2023 году.

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Телевизионный/театральный комитет SAG-AFTRA одобрил соглашение единогласным голосованием 8 ноября 2023 года, объявило руководство комитета. Забастовка завершится 8 ноября 2023 года в 12:01. 10 ноября сделка поступит на утверждение в национальный совет профсоюза США.

Профсоюз исполнителей объявил о предварительном соглашении в среду, примерно после двух недель возобновленных переговоров. Это событие произошло незадолго до крайнего срока в 17:00, который Альянс продюсеров кино и телевидения США установил для профсоюза, чтобы тот дал свой ответ о том, заключили ли они сделку.

Европейский союз пока предоставляет некоторые детали соглашения, которые, скорее всего, станут известны в ближайшие несколько дней до голосования по ратификации Европейским союзом. В сообщении для членов профсоюз сообщил, что пакт оценивается более чем в $1 млрд и включает в себя повышение заработной платы выше, чем другие профсоюзы получили в 2023 году, а также бонус за участие в потоковом вещании и правила, касающиеся искусственного интеллекта. Предварительная сделка также включает в себя более высокие лимиты на медицинские и пенсионные фонды, увеличение компенсаций для опытных исполнителей и важнейшие положения контракта, защищающие различные сообщества.

Когда 2 октября 2023 года переговоры возобновились впервые с тех пор, как SAG-AFTRA объявила о прекращении своей работы в июле, то в отрасли появились большие надежды на то, что крупнейший профсоюз Голливуда сможет быстро договориться с крупными компаниями. Точно так же, как это было в последние дни переговоров сценаристов, совладелец Netflix Тед Сарандос, гендиректор Discovery Дэвид Заслав, гендиректор Disney Боб Айгер и председатель студийной группы NBCUniversal и директор по контенту Донна Лэнгли присутствовали на переговорах в национальной штаб-квартире союза в Лос-Анджелесе.

Стороны вновь встретились 24 октября после почти двухнедельного перерыва. На этот раз студии выступили с более щедрым предложением увеличить минимальную заработную плату актеров и слегка измененной версией бонуса за успешный стриминг, который они ранее предлагали WGA. Обе стороны обменивались предложениями большую часть недели в напряженной ситуации, которая держала отрасль на пределе. Даже когда стало известно о заключении сделки, прогресс был медленным. Сделка почти сорвалась, когда речь зашла о том, чтобы наложить первые ограничения на искусственный интеллект в рамках контракта: профсоюз считает быстро развивающуюся технологию абсолютно насущной проблемой для своих членов и стремился закрыть любые потенциальные лазейки, которые могли бы привести к проблемам в будущем. 4 ноября 2023 года студии представили то, что профсоюз охарактеризовал как последнее, лучшее и окончательное всеобъемлющее предложение компаний.

Забастовка SAG-AFTRA, начавшаяся на фоне продолжающейся забастовки писателей в июле, дала профсоюзу необычное количество рычагов влияния на ранних этапах переговоров с AMPTP. Почти сразу же большинство оставшихся объединившихся в профсоюз американских постановок, которые работали без сценаристов, закрылись, включая проекты Дэдпул 3 и Веном 3. По мере того, как тянулись месяцы простоя на работе, стратег Института Милкена подсчитал, что забастовки обошлись одной только экономике Калифорнии по меньшей мере в $6 млрд.

Но давление начало нарастать по мере того, как забастовка приближалась и превысила свою 100-дневную отметку. Актеры из списка "А" начали переговоры как со своим профсоюзом, так и со студиями в попытке добиться прогресса в переговорах. Ряд действующих лиц также приступили к составлению письма, выражающего обеспокоенность по поводу руководства профсоюза, но воздержались от его публикации, опасаясь потенциального влияния послания на переговоры.

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Количество времени, которое профсоюз потратил на забастовку в 2023 году, безусловно, повысит ожидания от сделки, которую они заключили со студиями. В ходе предстоящего голосования по ратификации союза, дата которого еще не объявлена, члены решат, является ли пакт приемлемым для них.

#сша #netflix #disney #забастовка #актеры #профсоюзы #sag-aftra #индустрия развлечений #discovery #nbcuniversal
Источник: reuters.com
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