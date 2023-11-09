Компания Samsung объявила в рамках квартальной отчётной конференции, посвящённой финансовым итогам третьего квартала, о планах выпустить в следующем году смартфон со встроенным генеративным искусственным интеллектом.

Модели смартфонов Galaxy от компании Samsung будут включать в себя перевод при звонках с помощью технологии искусственного интеллекта. Это одна из многих функций Galaxy AI, которая дебютирует со смартфонами Galaxy S24 в начале 2024 года.

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Galaxy S24 будут предлагать прямую трансляцию звонков с использованием искусственного интеллекта и другие усовершенствованные функции с данной технологией, сообщил южнокорейский технологический гигант.

Прямая трансляция звонков - это лишь одна из функций нового бренда Samsung Galaxy AI, который представляет собой комплексную мобильную технологию на основе искусственного интеллекта. Компания Samsung разработала платформу для устройств с участием своих партнеров.

Со слов представителя компании Samsung Ким Хихен, смартфоны Galaxy AI появится в начале 2024 года, указывая на то, что устройства будут представлены в серии Galaxy S24. Хихен добавила и то, что функция перевода под названием AI Live Translate Call, интегрирована в функцию встроенного вызова, поэтому сторонние приложения устанавливать пользователям гаджета не понадобятся. Когда пользователь общается во время разговора с кем-то, говорящим на другом языке, аудио- и текстовый перевод будет отображаться в режиме реального времени на экране устройства. Данной технологии не понадобиться включенный интернет для устройств. Эта функция предлагается с помощью встроенного искусственного интеллекта, так что личные разговоры не будут выходить за пределы телефона, - добавили в Samsung.

«Смартфон Galaxy AI - это наше самое комплексное интеллектуальное предложение на ноябрь 2023 года, и оно навсегда изменит наше представление о наших телефонах! Используя передовые технологии искусственного интеллекта , можно использовать методы гиперперсонализации для тщательного мониторинга данных учащихся, а также легко генерировать привычки, планы уроков, напоминания, учебные пособия, флэш-заметки, частоту или пересмотр и т. д.», - сказал руководитель отдела исследований и разработок Samsung MX Вонджун Чой.

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Разработчики Samsung готовы внедрить больше функций искусственного интеллекта в свои продукты. 8 ноября 2023 года компания представила свою генеративную модель искусственного интеллекта под названием Samsung Gauss, которая состоит из языковых моделей, кода и изображений. Со слов разработчиков, в будущем технология Samsung Gauss будет применяться к различным продуктам компании. Наши любимые устройства, такие как телефоны, ноутбуки и компьютеры, используют методы распознавания лиц с помощью фильтров лица для обнаружения и идентификации, чтобы обеспечить безопасный доступ.