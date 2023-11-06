В рамках расширения присутствия на рынке Европы китайский производитель электромобилей BYD построит первый в этом регионе завод.

Китайский автогигант и один из мировых лидеров по производству электромобилей BYD планирует построить свой первый европейский завод по производству автомобилей в Венгрии.

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Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на неназванные источники, близкие к китайскому автомобильному гиганту, подчеркнула, что решение уже принято внутри компании BYD.

Как писала Hungary Today, в октябре 2023 года на правительственном веб-сайте, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с генеральным директором BYD Ван Чуанфу во время визита в Китай, также он побывал на заводе BYD.

На автозаводе BYD премьер–министр Венгрии ознакомился со структурой компании и деятельностью автопроизводителя – работой автобусного завода в Комаре (северная Венгрия) и завода по сборке аккумуляторных батарей в Фоте (недалеко от Будапешта), а затем имел возможность ознакомиться с производственным процессом. Орбану также показали самые современные модели электромобилей производства BYD.

Агентство Reuters связалось с BYD по этому вопросу, но ответ китайской компании был прост: она все еще ищет подходящее место для своего первого европейского завода и сделает объявление в конце 2023 года. Венгерское правительство не ответило на запрос информационного агентства.

Китайский производитель электромобилей BYD начал продавать свои автомобили в Венгрии в октябре 2023 года, компания стала первой в регионе Центральной и Восточной Европы. Стратегическим партнером BYD на внутреннем рынке является компания AutoWallis, котирующаяся на Будапештской фондовой бирже. В соответствии со своими планами, китайский гигант выпустил на венгерский рынок в 2023 году три легковых автомобиля с электроприводом: BYD ATTO 3 стоимостью €36 тыс., просторный внедорожник сегмента C, BYD Dolphin стоимостью €28 тыс., маневренную и универсальную пятидверную модель в сегмент C и BYD Seal €47 тыс.

Первый европейский автобусный завод BYD был открыт в Комароме в 2017 году. В венгерский завод было инвестировано в общей сложности €16,3 млн, при этом государственная поддержка составила €2,4 млн. С самого начала планы BYD включали среднесрочную цель в 1 тыс. – 1,5 тыс. единиц в год. В 2022 году база в Комароме увеличила свою пропускную способность в пять раз по сравнению с 2020 годом, примерно до 1 тыс. автомобилей в год.

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Инвестиции BYD вносят значительный вклад в роль Венгрии в переходе на электромобили в Европе. Кроме того, они укрепляют лидерство Венгрии в этом экономическом процессе, способствуют обеспечению занятости в Венгрии и помогает стране привлекать новые мощности в важнейшую отрасль будущего.