Один из крупнейших в мире производителей сигарет японская компания Japan Tobacco International приняла решение продолжить свой бизнес в России.

Japan Tobacco International (JTI) не будет представлять в России устройства для нагревания табака нового поколения, но сохранит свой бизнес в России и продолжит свою деятельность. Как сообщает изданию ТАСС, директор по корпоративным связям и коммуникациям JTI Russia Сергей Глушков. В то же время он отметил, что компания не будет выводить продукты следующего поколения на внутренний рынок.

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JTI - международное бизнес-подразделение, расположенное и зарегистрированное в Швейцарии, но управленческие решения принимаются в штаб-квартире в Японии. Компания является полугосударственной.

Глушков сообщил, что компания JTI решила остаться в России после того, чтобы не лишать российских потребителей продукта, который они обычно покупают. JTI ясно дала понять, что ее работа еще не завершена и еще предстоит преодолеть некоторые препятствия. JTI все же не будет выпускать на российский рынок новое поколение устройств для нагревания табака. Глушков подчеркнул, что JTI имеет право принимать любое решение. Компания обеспечивает соблюдение как российского, так и международного законодательства, а также соблюдение регуляторных норм в России.

В портфолио компании международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel и Sobranie, а также российские бренды такие, как Донской Табак, Kiss, Play, Петр I и Тройка. Компания остановила инвестиции и маркетинговые проекты в России еще в марте 2022 года. В России работают четыре предприятия JTI, обеспечивающие работой около 4 тыс. человек. JTI входит в число крупнейших компаний табачного рынка в России и одна из крупнейших компаний FMCG по объему продаж в стране.

10 марта 2022 года JTI объявила, что приостанавливает новые инвестиции и дополнительную маркетинговую деятельность в России. Президент Масамичи Терабатаке заявил на общем собрании акционеров в конце марта, что «если деловая среда существенно не улучшится, мы можем временно приостановить производство на российском рынке». Крупные производители сигарет начали планировать свой уход из России после того, как в конце февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Среди них – американский табачный гигант Philip Morris International. Но JT была застигнута врасплох, когда дело дошло до четкого заявления о своих намерениях в России.

Компания JTI не исключила возможности приостановки своей производственной деятельности в Российской Федерации. Но по-прежнему работает в стране с увеличением объемов выручки в 2022 году по сравнению с 2021 годом +$1,5 млрд или +26%.

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Аналитик Nomura Securities Сатоши Фудзива, написал в своем отчете в конце марта 2022 года, что учитывая неопределенность непрерывности бизнеса и растущие экологические, социальные и управленческие риски, работать в России может стать затруднительно.