Сотовый оператор МТС против безлимитной раздачи интернета, потому что это приведет к ухудшению качества связи и росту всех тарифов.

Как сообщает издания РБК, пресс-служба МТС не согласна с требованием Федеральная антимонопольная служба России обеспечить безлимитную раздачу интернета с мобильных устройств.

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Тарифы, внедряемые компанией МТС, считаются экономически обоснованными и адаптированы к индивидуальному использованию мобильного трафика на территории Российской Федерации. При этом персональные компьютеры потребляют больше трафика, а значит, предусмотрена другая линейка тарифов. По данным пресс-службы, если цены на трафик будут зафиксированы на одном уровне для всех устройств, МТС должен будет взимать полную стоимость трафика по всем тарифам.

«Таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», - сообщили в МТС.

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Летом 2023 года Федеральная антимонопольная служба России приняла решение провести проверку российских операторов для отслеживания жалоб абонентов на взимание платы за подключение точки доступа. По итогам проверки служба проинформировала операторов «большой четверки», что они не будут взимать плату за перераспределение трафика, а затем и обязала отменить плату за раздачу трафика.