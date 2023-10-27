Совет директоров Банка России сегодня, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 15% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Совет директоров Банка России проголосовал за немедленное повышение ключевой ставки на 200 базисных пунктов. Согласно заявлению регулятора указано, ставка вырастает c 13% до 15% в год.

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Центральный банк Российской Федерации объяснил свое решение усилением инфляционного давления — оно «складывается на октябрь 2023 года выше ожиданий Центрального банка». Внутренний спрос все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, высокими остаются темпы роста кредитования, сообщает регулятор. По мнению регулятора, внутренний спрос увеличивается, а темпы роста кредитования остаются высокими. Банк России также пересмотрел свой прогноз, прогнозируя диапазон инфляции с 7,0 до 7,5% к концу 2023 года.

Центральный банк объявил 15 сентября 2023 года, что ключевая ставка будет повышена до 13% годовых, и отметил, что вероятность возвращения инфляции к 4% к 2024 году указывает на длительный период жестких монетарных условий в экономике.

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23 октября 2023 года заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил Заседание совета директоров Банка России по вопросам ключевой ставки с битвой при Ватерлоо. С 2013 года самая низкая ключевая ставка в Российской Федерации была с июля 2020 года по март 2021 и составляла 4,25% годовых. А самая высокая — с марта по апрель 2020 года составляла 20% годовых. По состоянию на конец августа 2023 ключевая ставка в России - 12% годовых.