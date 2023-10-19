На Кубе в ближайшее время появится возможность расплачиваться рублями по карте «Мир».

Кубинские торговцы позволят россиянам расплачиваться картами системы через платежную систему «Мир», включающую рубли. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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Титов сообщил, что кубинские банки смогли использовать карту российской платежной системы в своих POS-терминалах, подобно тому, как кубинские банкиры использовали американские POS-терминалы.

Карты «Мир» стали доступны в кубинской столице весной 2023 года. Титов утверждает, что кубинские власти надеются, что система «Мир» привлечет российских туристов. Также обсуждался вопрос о приеме карт «Мир» в Египте и в Шри-Ланке.

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C начала 2022 года россияне не могут использовать платежные системы Visa и Mastercard для осуществления международных платежей. Данные за начало сентября 2023 года показали, что карты «Мир» принимаются в нескольких странах, включая Турцию, Казахстан, Южную Корею, Беларусь, Армению, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.