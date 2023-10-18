Модульбанк впервые начал открывать счета физическим лицам и выдавать карту физического лица – «Маркет карту».

В «Модульбанке» сообщили, что он открыт для счетов физических лиц и впервые выпускает индивидуальную карту, так называемую «Маркет Карту». Этот продукт предназначен для ИП, которые торгуют на маркетплейсах и пользуются селлерскими тарифами «Модульбанка».

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Используя «Маркет Карту», пользователи смогут использовать доход, полученный от торговли на торговых площадках, что позволит предпринимателям вскоре после этого отправлять себе необходимые средства. Банк заявил, что предоставит клиентам возможность отправлять необходимые суммы на карту всего по одному бизнес-тарифу, не выкупая их на сторонние счета и не подвергаясь лишний раз финансовому мониторингу.

С «Маркет Карты» также можно делать переводы по номеру телефона, расплачиваться в обычных и онлайн-магазинах через СБП, снимать торговую выручку в любых банкоматах «Модульбанка» с комиссией в 1%, делать переводы по миру через сторонние сервисы.

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Предприниматели, которые обслуживаются на селлер-тарифах кредитной организации «Модульбанка», могут на октябрь 2023 года выпустить «Маркет Карту» бесплатно в приложении банка.