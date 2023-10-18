Центробанк РФ решил приостановить выпуск обновленной банкноты 1 тыс. рублей. Регулятор пояснил, что доработает дизайн купюры.

Новую банкноту номиналом в 1 тыс. руб. запретил к выпуску ЦБ РФ для завершения оформления.

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Ранее на этой неделе Центробанк РФ выпустил новые банкноту 1 тыс. руб., в которых содержалась обновленная информация. Дизайн был разработан с учетом федеральных округов в качестве основы и использовался в качестве маркеров федеральных округов. Банк России не раскрыл причины своего решения доработать проект, не оставив информации о том, почему он это сделал. В сообщении ЦБ РФ говорится, что банкнота не получила широкого распространения.

Выпуск пятитысячной банкноты запланирован на ближайшее время, однако никаких действий по его переносу не предпринимается. На лицевой стороне банкноты достоинством 1 тыс. руб. изображена Никольская башня Нижегородского кремля. С тыльной стороны археологического памятника располагались Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле и Музей археологии и этнографии в Уфе.

После известия об изменении дизайна банкнот 1 и 5 тыс. руб. Русская Православная Церковь была возмущена решением не размещать крест на куполе здания, примыкающего к Казанскому Кремлю.

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Глава синодального отдела Московского Патриархата, курирующего взаимоотношения церкви, общества и СМИ Владимир Легойда, написал в своем Telegram-канале, что к подбору символов для изображений на банкнотах следует отнестись более тщательно, отметив, что это может создать напряженная обстановка. Священник Русской православной церкви Павел Островский заметил, что на банкноте изображен минарет с полумесяцем и одновременно изображен купол православного храма без креста.