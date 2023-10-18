Компания Apple сообщила разработчикам из России, что они могут добавлять ссылки на внешние ресурсы для оплаты покупок в своих приложениях.

Apple теперь предоставила российским разработчикам разрешение использовать сторонние способы оплаты в своих приложениях, что позволяет им интегрироваться с существующими платежными системами. Корпорация взимает комиссию в размере 27% за покупки с помощью внешних платежей, но только за покупки, совершенные через внутренние каналы.

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Издание iPhones.ru сообщил, что американская компания распространила сообщение, в котором говорится, что данное действие было принято после решения суда, как следует из сообщения. В начале 2023 года Федеральное ведомство по товарным знакам также обязало Apple выплатить Федеральной антимонопольной службе штраф в размере 1,1 млрд руб. Служба обнаружила, что компания Apple навязывала российским разработчикам использовать ее способ оплаты через платежный интерфейс компании.

Создатели приложений теперь могут добавлять в свои продукты ссылки на сторонние платежные системы. Чтобы это произошло, разработчики должны использовать API предоставления прав на внешние ссылки для покупок StoreKit для iOS и iPadOS. В Apple подчеркнули, что изменения касаются только разработчиков из Российской Федерации, а не разработчиков, проживающих в других странах. Ссылки не будут отображаться в других странах, если они ведут на веб-сайт Apple.

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Российские приложения будут взимать 27% с покупок, совершенных через сторонние платежные каналы, что приведет к увеличению комиссий на 27%. Стандартные комиссионные ставки в App Store обычно были в размере 30%.