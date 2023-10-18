Банки этих государств смогут проводить идентификацию своих граждан и компаний для финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках.

Список из 25 стран, граждане которых могут дистанционно открывать счета в России, утвердил Правительство РФ. Оман, Катар, Малайзия, Китай, Турция и ряд других. Российские банки требуют удостоверение личности для обработки заявок на открытие счетов, но это не является обязательным.

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Власти согласовали список стран, граждане которых могут удаленно открывать счета в российских банках, что позволяет им участвовать в системе. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин, подписавшего соответствующее распоряжение. В этот список входят Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

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Глава Правительства РФ уполномочил банки этих стран разрешать своим гражданам и организациям открывать банковские счета в России и осуществлять финансовые операции. Пользователи должны предъявить удостоверение личности, чтобы иметь возможность открыть счет после завершения процесса регистрации. Первым делом иностранец должен получить банковскую карту «Мир» и совершать покупки или операции в России по своему усмотрению.