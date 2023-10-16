13 октября 2023 года администрация гражданской авиации Китая выдала компании EHang Holdings Limited сертификат летной годности на беспилотное аэротакси EH216-S, предназначенное для перевозки двух пассажиров.

Компания EHang Holdings Limited, занимающаяся технологической платформой городской воздушной мобильности, объявила, что EH216-S, ее собственная система беспилотных летательных аппаратов для перевозки пассажиров (БПЛА), получила сертификат типа (TC), официально выданный Управлением гражданской авиации Китая (CAAC).

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Эта новейшая разработка означает, что конструкция модели EH216-S полностью соответствует стандартам безопасности и требованиям летной годности CAAC, а также что EH216-S квалифицирован для выполнения коммерческих полетов беспилотных летательных аппаратов с пассажирами.

EH216-S представляет собой новаторскую технологию и продуктовую инновацию, существенно отличающуюся от обычных самолетов в ключевых областях, включая техническую архитектуру, конфигурацию, эксплуатационные характеристики, функциональность, режим эксплуатации и условия полета. В процессе валидации EH216-S прошел обширные лабораторные, наземные и летные испытания в профессиональных авиационных лабораториях и на испытательных полигонах в различных точках Китая.

Эти испытания включали характеристики основных материалов, прочность конструкции, огнестойкость, ударопрочность, токсичность газов, условия окружающей среды оборудования и систем, моделирование программного обеспечения, каналы передачи данных, наземные станции управления, общую функциональность системы, электромагнитную совместимость, летно-технические характеристики и устойчивость полета. Безопасность, летная годность, эксплуатационные характеристики, функциональность, удобство использования и надежность EH216-S были тщательно и неукоснительно подтверждены с помощью 500 тестовых заданий, более 40 тыс. испытательных полетов для корректировки и официальных тестов подтверждения соответствия, охватывающих 65 основных категорий и более 450 отдельных тестовых заданий.





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Основатель EHang Holdings Limited Хуажи Ху рассказал: успешная сертификация беспилотника EH216-S в Китае значительно облегчит получение разрешений на эксплуатацию машины в США, а также в странах Европы и Юго-Восточной Азии. Выход на зарубежные рынки компания EHang намерена начать в 2024 году.