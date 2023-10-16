Решение позволяет заменить популярные зарубежные серверные ОС на базе Red Hat Enterprise Linux.

Разработку современных программно-аппаратных комплексов для государственных предприятий, госкорпораций и других российских компаний обеспечит надежная отечественная серверная операционная система (ОС) Platform V SberLinux OS Server.

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В Российском реестре программного обеспечения зарегистрировано решение, удовлетворяющее требованиям Минцифры России к производству, распространению и разработке, а также возможности распространения на всей территории Российской Федерации.

Платформа V SberLinux OS Server от СберТеха использует существующую платформу Microsoft SberSystems для поддержки российских решений и предлагает высокопроизводительные возможности для различных приложений. Sber Platform V SberLinux OS Server создана для работы с корпоративными серверами архитектуры x86 и x64, а также для поддержания эффективной и безопасной среды для выполнения таких рабочих нагрузок, как серверные приложения, базы данных, распределенные вычисления, контейнеризация и виртуализация, искусственный интеллект и другие задачи.

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Решение способствует замене российского рынка на популярные зарубежные серверные операционные системы корпоративного уровня на базе Red Hat Enterprise Linux (RHEL), которые больше не доступны на российском рынке. Менеджер пакетов, встроенные утилиты, инструменты и бинарная совместимость на уровне ядра и библиотеки позволяют плавно интегрировать сторонние решения в систему без потери надежности и эффективности. ОС предоставляет практические утилиты для администрирования, управления и улучшения инфраструктуры. Со слов разработчиков, тем, кто на октябрь 2023 года уже знаком с зарубежными серверными операционными системами, не потребуется специального обучения для перехода на Platform V SberLinux OS Server.