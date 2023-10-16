Власти Шри-Ланки заявили о намерении отменить визовый сбор для российских туристов.

Шри-Ланка намерена отменить визовые пошлины для Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии, которые на октябрь 2023 года взимаются с виз для иностранных туристов. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается правительством Шри-Ланки.

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Бесплатные визы будут доступны туристам из всех пяти стран. Путешественникам необходимо подать заявление на получение визы для въезда в Шри-Ланку, но плата за это не взимается.

Министра туризма Шри-Ланки Харина Фернандо сообщил, что цель решения - достижение поставленной планки в 5 млн туристов в год до 2025 года за счет увеличения числа туристов из указанных стран. Фернандо добавил, что Шри-Ланка входит в число 20 стран, которые Китай рекомендовал своим гражданам для посещения.

По данным Daily Mirror, документ уже представлен кабинету министров Шри-Ланки. Когда изменения вступят в силу, британская газета Daily Mirror на 16 октября 2023 года не уточняет.

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Шри-Ланка - островное государство, расположенное в Индийском океане, недалеко от юго-восточного побережья Индии. Несмотря на свои скромные размеры — чуть больше штата Западная Вирджиния — население Шри-Ланки составляет около 20 млн человек, что почти равно населению Техаса. Географическое положение государства и глубокие гавани придавали ему большое стратегическое значение со времен древнего Шелкового пути до современного Морского Шелкового пути. Расположение Шри-Ланки как крупного торгового центра сделало его известным как на Дальнем Востоке, так и в Европе еще в период Анурадхапуры.