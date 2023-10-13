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devchidable
Российские стартапы перечислили приоритетные для себя рынки развития
ИТ-лидеры должны уделять приоритетное внимание выбору партнеров по технологиям и услугам.

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Аналитики Санкт-Петербургской Высшей школы экономики провели опрос 250 ИТ-стартапов с целью сбора информации об их целевых рынках и использовании технологий искусственного интеллекта.

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Среди респондентов 89% считают Россию рынком приоритетного развития, при этом 44% проектов в качестве целевых стран указывают азиатские страны, 40% - рынок ЕС, а 33% - Латинскую Америку, столь же привлекательную, как и США.

Около 80% импортозамещающей продукции производится для отраслей образования и медицины. Аналоговые зарубежные решения создаются в 65% проектов.

Эксперты петербургской Высшей школы экономики отмечают, что стартапы стремятся взять на себя больше ответственности на российском рынке, учитывая уверенный рост ИТ-индустрии и возможность заполнить пустоту, оставленную иностранными фирмами.

Результаты показали, что 74,9% проанализированных в исследовании проектов используют различные технологии искусственного интеллекта. На октябрь 2023 года нейронные сети, интернет вещей, машинное обучение и технологии связанные с обработкой естественного языка являются наиболее популярными областями в российских ИТ-стартапах.

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В результаты опроса вошли проекты, претендовавшие на Всероссийский фестиваль университетских технологических проектов HSE FEST. Такие отрасли, как AgroTech, BioTech, EduTech, GreenTech, RetailTech, MedTech и другие. Фестиваль будет принимать заявки до 15 октября 2023 года.

#технологии #информационные технологии #рынок россии #ит-стартапы #санкт-петербургская высшая школа
Источник: rb.ru
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