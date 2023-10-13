Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Аналитики «Авито Работы» назвали сферы, где больше всего используется ИИ
В Российской Федерации активнее всего сервисы на базе искусственного интеллекта используют работники IT-отрасли и в банках.

реклама

В России сервисами на основе искусственного интеллекта активно пользуются сотрудники ИТ-отрасли (58%) и представители банковского сектора (53%). Аналитики Avito Works обнаружили, что большинство россиян рассматривают ИИ как новую технологию, но они практически ничего о ней не знают.

реклама

Искусственный интеллект активно внедряется на рабочих местах, поскольку работодатели стремятся к инновациям и эффективности. Но результаты опроса Avito Works за 2023 год показывают, что почти 4 из 10 рабочих россиян (38%) обеспокоены тем, что искусственный интеллект может сделать некоторые или все их рабочие обязанности устаревшими в будущем. Достижения в области искусственного интеллекта заставляют некоторых работников выражать обеспокоенность по поводу того, как технология повлияет на их работу.

50% сотрудников онлайн-торговли, 49% работников индустрии искусства и развлечений и столько же в индустрии красоты сообщают об использовании искусственного интеллекта в своей работе.

41% россиян полагаются на искусственный интеллект при поиске решений рабочих вопросов, причем технология играет более значительную роль в общем улучшении их работы.

40% опрошенных активно занимаются обучением и улучшением рабочих процессов. 37% людей сочли технологию полностью успешной в достижении своей цели, а 60% заявили, что задачи, к которым привлекали искусственный интеллект, были решены лишь частично.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Работники с низким уровнем образования больше беспокоятся по поводу технологии, чем работники с более высоким уровнем образования (44% со средним образованием или ниже по сравнению с 34% с высшим или выше).

#россия #технологии #искусственный интеллект #avito works
Источник: rb.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Буданов назвал российского генерала, принёсшего Украине больше всего проблем
В Конгрессе США рекомендуют властям готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем
Google представляет инструмент на базе искусственного интеллекта, похожий на Microsoft Bing
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
7
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
1
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
3
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
4
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
1
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
20
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
3
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
13
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1
Майнинг Биткоина идёт ко дну – Bitmain снижает зарплаты, поскольку устройства ASIC никому не нужны
2
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
7
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
152

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
19
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
132
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
48
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
6
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
7

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
11:36
Хоть бы фамилию поменял в профиле - ушки то свинные торчат. Знаток альтернативной реальности, хех.
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
Vito Vago
11:36
А вся эта территория, включая Израиль, их историческая территория. Тысячелетиями. Просто в своё время на этой территории решили создать ДВА государства, Палестину и Израиль. Израиль создали, а про Пал...
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
Apsheronsky tchai
11:35
Чумба, где отчёт о сборе бульбы? Ляксандр Грыгорич недоволен тобой. Да и вообще пили обзор лучших изоляторов страны. https://euroradio.fm/ru/vsem-sovetuyu-etot-sanatoriy-vybiraem-luchshiy-belorusskiy-...
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
Наблюдательный
11:34
Не идет, амуда не платит за поиск уязвимостей, они позиционируют свою продукцию как для нищих, безопасность им не нужна. А вот синтол парится, потому и уязвимости ищут постоянно.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
CTARuK
11:32
В России еще 6 лет назад писали уже об испытаниях такого двигателя - "Ифрит". Сейчас - не нашёл что там
Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
Наблюдательный
11:30
И толку, если новая куруза в том числе и 7950X3D едва ли не в половине игр сливают семилетним скайлейкам. При этом тротлят на более нихких температурах. Говно один словом.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Дмитрий Демянюк
11:29
Не продадут, им с нацистами которые к этому времени уже проиграют иметь дело будет слишком дорогим удовольствием, проще вернуть родные земли в Китай и забыть о ОФии.
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
salexa
11:28
щеневмерлики теперь сосут у европы, а когда член европы засохнет, сосать будет нечего..
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
nukemall
11:28
Пиво и само по себе достаточно калорийно, а если не закусывать - желудку быстро гаплык настанет, пиво стимулирует выделение желудочного сока, так что без закуски можно до язвы допиться.
Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней
OgoGoLog
11:27
Тут фишка в том, что большинство покупает даже без посредников. Покупают наши "злые деревянные" бумажки и берут за них газ. Вот хороший пример. https://tass.ru/ekonomika/18997275
Главы Минфинов стран G7 заявили, что российские активы останутся замороженными до выплаты Россией «нанесённого Украине ущерба»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем