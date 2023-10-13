В Российской Федерации активнее всего сервисы на базе искусственного интеллекта используют работники IT-отрасли и в банках.

В России сервисами на основе искусственного интеллекта активно пользуются сотрудники ИТ-отрасли (58%) и представители банковского сектора (53%). Аналитики Avito Works обнаружили, что большинство россиян рассматривают ИИ как новую технологию, но они практически ничего о ней не знают.

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Искусственный интеллект активно внедряется на рабочих местах, поскольку работодатели стремятся к инновациям и эффективности. Но результаты опроса Avito Works за 2023 год показывают, что почти 4 из 10 рабочих россиян (38%) обеспокоены тем, что искусственный интеллект может сделать некоторые или все их рабочие обязанности устаревшими в будущем. Достижения в области искусственного интеллекта заставляют некоторых работников выражать обеспокоенность по поводу того, как технология повлияет на их работу.

50% сотрудников онлайн-торговли, 49% работников индустрии искусства и развлечений и столько же в индустрии красоты сообщают об использовании искусственного интеллекта в своей работе.

41% россиян полагаются на искусственный интеллект при поиске решений рабочих вопросов, причем технология играет более значительную роль в общем улучшении их работы.

40% опрошенных активно занимаются обучением и улучшением рабочих процессов. 37% людей сочли технологию полностью успешной в достижении своей цели, а 60% заявили, что задачи, к которым привлекали искусственный интеллект, были решены лишь частично.

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Работники с низким уровнем образования больше беспокоятся по поводу технологии, чем работники с более высоким уровнем образования (44% со средним образованием или ниже по сравнению с 34% с высшим или выше).