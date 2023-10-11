Благодаря этому появляется возможность проанализировать сколько в среднем батареек сдаётся ежедневно и ежемесячно, поскольку такую статистику, исходя из объёмов накопившихся батареек в обычных контейнерах, получить невозможно

Первый экообменник для аккумуляторов установили во «ВкусВилл», а магазин будет пополняться ваучерами или бонусными балами для посетителей. Компания опубликовала заявление о том, что найти экообменник можно в ТЦ «Водный» в Москве.

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Монтаж экообменников, которые предназначались для крышек, впервые установил «ВкусВилл» в марте 2023 года. На 10 октября 2023 года уже более 100 устройств можно приобрести и арендовать в магазинах «ВкусВилл» и у проверенных фирм-партнеров.

Аппарат работает аналогично устройствам замены крышек: пользователь кидает в отверстие батарейку нерабочую, аппарат распознает как батарею, затем экообменник подсчитывает их количество и выводит информацию на экран. При указании номера телефона, привязанного к карте лояльности «ВкусВилл», пользователю предлагается ввести номер телефона, и вознаграждения будут зачислены на карту в течение 24 часов. Ставка возврата батареек, пока ограниченная, 19,95 бонусов в день или 0,35 бонуса за 1 батарейку.

Экообменник принимает аккумуляторы типа ААА, АААА, А23, сигаретные и аккумуляторы типа АА (Li-ion, Ni-MH, Ni-CD) разных типов.

Собранные батарейки отправляют в Челябинск компании «Мегаполисресурс», предприятие занимается переработкой бытовых батареек и аккумуляторов в России. На заводе из измельченных аккумуляторов отделяют ценные компоненты — железо, цинк, марганец и графит. Сырье, которое отправляется на завод для вторичного производства, включает новые батарейки, белую краску и детскую присыпку.

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«ВкусВилл» на октябрь 2023 года прорабатывает варианты размещения потенциальных площадок для размещения экообменников и в других частях города. В задачу входит проведение тестирования аккумуляторов и установка экообменников в торговых точках ритейлера.