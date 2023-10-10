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Avto.ru запустил нейросеть для создания объявлений о продаже автомобилей
Продавцы на «Авто.ру» смогут создать объявление о продаже автомобиля с помощью генеративной нейросети

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Нейронная сеть теперь может помочь пользователям заявить о своем намерении купить автомобиль на сайте Avto.ru, который они используют для продвижения автомобилей. Конфигурации автомобилей на фотографиях автоматически сопоставляются с помощью специально разработанной технологии, которая может вводить текст в текстовое поле после определения доступных опций, что позволяет идентифицировать доступные опции и улучшить общее качество изображения.

Разработчики утверждают, что если пользователь предоставит в объявлении полную комплектацию оборудования, то он получит максимум выгоды при продаже автомобиля.

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Во время создания объявления нейронная сеть может извлечь доступные варианты автомобилей из загруженных фотографий. Система может распознавать кожаную отделку салона, многозонный климат-контроль, датчики парковки и многофункциональное рулевое колесо. В случае, если нейронная сеть столкнется с чем-то непостижимым, робот-помощник подключится и попросит пользователя ответить на вопросы.

Разработчики предполагают, что, опубликовав в объявлении о продажах полный список деталей оснащения, они смогут добиться более точной цены на автомобиль. Стоимость базовой и топовой версий одной и той же модели может отличаться на 40% в зависимости от количества доступных опций, причем разница варьируется в зависимости от количества вариантов. Кроме того, потенциальные покупатели часто ищут прокси для своего оборудования, что позволяет расширить диапазон потенциальных покупок, например тот или иной вариант. Правильное описание увеличивает количество просмотров рекламы и увеличивает вероятность продажи.

Нейронная сеть на Avto.ru создавалась совместно с дилерами и какое-то время была доступна только профессионалам рынка. В этот период технологии было поручено распознавать варианты на фотографиях дилеров, большинство из которых охватывали более 1 млн экземпляров.

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На 10 октября 2023 года нейросетевой помощник доступен всем пользователям сервиса, включая как веб-версию, так и приложение для Android. Вскоре технология появится и в приложении для iOS.

#автомобили #транспорт #машинное обучение #нейронные сети #авто.ру #продажа авто
Источник: cnews.ru
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