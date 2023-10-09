«Почта России» сравнила объемы отправок за рубеж в третьем квартале 2023 г. и за аналогичный период прошлого года. Самый значительный рост показали отправления в Грузию, Аргентину, Сербию, ОАЭ и Китай.

В октябре 2023 года «Почта России» провела исследование показателей отправлений за 2023 и 2022 год, оценив объемы зарубежных отправлений. Наиболее значительный рост объема по сравнению с другими показали поставки в ОАЭ, Китай, Аргентину, Сербию и Грузию из России.

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К концу третьего квартала 2023 года в Грузию наблюдался рост объемов перевозок на 216%, что представляет собой увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что соответствует трехкратному увеличению объема перевозок. Грузия повысила свою популярность среди наиболее популярных экспортных направлений, поднявшись с 38-го на 25-е место в списке. В Грузию из России поступают такие товары, как одежда, обувь, ювелирные изделия, товары для красоты и здоровья, книги, канцелярские товары и детали для спортивного инвентаря.

В Сербии на лето 2023 года количество отправленных посылок выросло почти вдвое, или на 92%, по сравнению с 2022 годом. В общем экспортном рейтинге «Почты России» страна заняла 19-е место в этом рейтинге в 2022 году, а в третьем квартале вошла в десятку самых популярных направлений. Сербия получает стоматологическое оборудование, пищевые добавки, детские конструкторы, предметы домашнего обихода, а также книги и другие предметы. Было зафиксировано увеличение числа отправлений на 2023 год в Монголию (на 134%), Черногорию (на 128%), Аргентину (на 106%), Мексику (на 86%), ОАЭ (на 36%) и Китай (на 10%). Самая популярная страна для почтового экспорта - США, на втором месте Китай.