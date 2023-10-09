Российская «Норси-Транс» начнет выпуск систем хранения данных, серверов и компьютеров на китайских процессорах Loongson.

Российская компания «Норси-Транс» начнет производить серверы, системы хранения данных, компьютеры и ноутбуки на базе китайских процессоров Loongson.

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Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников рассказал изданию «Коммерсантъ», что компания закупила около 100 процессоров Loongson и планирует представить пробную партию оборудования. Партнером партнерства станет разработчик операционной системы «Альт» — компания «Базальт СПО». Все созданное оборудование будет спроектировано с учетом потребностей государственных и корпоративных заказчиков, а также включено в электронную опись Минпромторга.

Исполнительный директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов сообщил российским компаниям, что они приобретут чипы Loongson серии 5000, которые по производительности сопоставимы с процессорами Intel Core i5 десятого поколения.

Процессоры Loongson были созданы в 2002 году Китайской академией наук, как альтернатива американским процессорам Intel и AMD. Сообщалось, что китайские власти воспрепятствовали экспорту процессоров Loongson в Россию в декабре 2022 года.

В китайской социальной сети QQ компания Loongson поделилась результатами испытаний, проведенных Китайским институтом стандартизации электроники на четырехъядерном процессоре Loongson 3A6000 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Ядра ЦП используют собственную RISC-архитектуру LoongArch от Loongson. В сообщении компании говорится, что его микросхема набрала 43,1/54,6 балла соответственно в базовых однопоточных тестах SPEC CPU 2006 и 155/140 баллов соответственно в многопоточных тестах и обеспечила пропускную способность 42 Гб/с при двухпоточном тестировании. Правительство Китая не раз сигнализировало о переходе к компьютерам и операционным системам, в которых используются только китайские технологии, это решение может ускорить развитие ИТ экосистемы.

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На 9 октября 2023 года «Норси-Транс» — не единственная компания, заинтересованная в приобретении процессоров Loongson. Компания «Промобит» уже разрабатывает проекты с использованием этих чипов. Разработчики делают выпуск своей продукции под брендом Bitblaze, компания также предлагает оборудование и расходные материалы.